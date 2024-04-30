Как украсить пасхальную корзину: 3 стильных идеи декора

Праздничная пасхальная корзина должна быть не только наполнена разнообразными продуктами, которые нужно освятить, но и красиво украшена.

Лучше всего – делать декор пасхальной корзины своими руками, чтобы он получился максимально уникальным и принес праздничное настроение. Идеи простых и интересных украшений рассказывает Life 24.

Также интересно Яркий и стильный пасхальный веночек: необычный декор из воздушного пластилина

Традиционный декор

Традиционно пасхальную корзину украшали зеленью и весенними цветами, в частности, барвинком. Хорошо будут смотреться также веточки ивы и березы с молодыми листочками, ромашка или лаванда.

Некоторые также украшает корзину нарциссами белого и желтого цвета, которые имеют невероятный вид, когда сочетаются с зеленью, или добавляет другие декоративные элементы, к примеру маленькие писанки или ленты.

Чтобы сделать максимально аутентичную корзину, можно собрать небольшой букет, который крепится в месте соединения ручек, или вплести живые цветы.

Как может выглядеть традиционная пасхальная корзина: смотрите видео

Украшения из лент или ткани

Довольно просто пасхальную корзину оформить с помощью ткани или лент. Для этого, среди прочего, можно использовать желто-голубые ленты, ткань с вышивкой, кружево или даже банты.

Интересной идеей будет протянуть в корзину одну или несколько лент и сделать банты по бокам. С помощью этой нехитрой манипуляции любая корзина будет выглядеть стильно и красиво.

Украшения для корзины из ткани: смотрите фото

Декор с колосками и сухоцветами

Если декор с живыми цветами и растениями кажется слишком сложным, на помощь могут прийти любые сухоцветы.

Как украсить корзину сухоцветами: смотрите видео

В сочетании с лентами сдержанных цветов сухие цветы или колоски придадут корзине действительно стильный вид. Кстати, дополнить такое украшение можно также другими декоративными элементами, в частности небольшими пасхальными яйцами или бантами.