Сияние и упругость вернутся: как восстановить волосы после зимних холодов

Зима истощает организм. И волосы не исключение. После холодов и плохих погодных условий важно восстановить кудри и вернуть им блеск, упругость и эластичность.

Как это сделать лучше всего и на какие процедуры обратить внимание для восстановления волос, рассказываем далее.

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Как восстановить волосы после зимы

Самый эффективный способ привести волосы и кожу головы в порядок после зимы – питательные маски. Хорошо, если в составе средства будут кератин, масла и пептиды – они эффективнее всего восстанавливают структуру волос.

Тем, кто регулярно укладывает волосы феном и стайлерами, эксперты же советуют пользоваться увлажняющими масками.

Укладка феном и другими приборами сильно сушит волосы, а пересушенные пряди нуждаются в особом уходе. Ищите продукты с маслами карите, макадамии, жожоба и миндаля. Они насыщают волосы влагой и создают защитный барьер, не дающий ей испаряться.

Использовать маски нужно минимум дважды в неделю, чтобы волосы получали достаточно увлажнения и питания.

Наносить средство следует на влажные, но не сильно мокрые волосы на 2/3 длины, избегая прикорневой зоны. Чтобы усилить действие маски, наденьте шапочку для душа – под воздействием тепла активные компоненты будут работать эффективнее.