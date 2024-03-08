Як це зробити найкраще та на які процедури звернути увагу для відновлення волосся, розповідаємо далі.

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Як відновити волосся після зими

Найефективніший спосіб привести волосся і шкіру голови до ладу після зими – живильні маски. Добре, якщо в складі засобу будуть кератин, олії та пептиди – вони найефективніше відновлюють структуру волосся.

Тим, хто регулярно укладає волосся феном і стайлерами, експерти ж радять користуватися зволожувальними масками.

Укладання феном і іншими приладами сильно сушить волосся, а пересушені пасма потребують особливого догляду. Шукайте продукти з оліями каріте, макадамії, жожоба і мигдалю. Вони насичують волосся вологою і створюють захисний бар'єр, що не дає їй випаровуватися.

Використовувати маски потрібно щонайменше двічі на тиждень, щоб волосся отримувало достатньо зволоження та живлення.

Наносити засіб слід на вологе, але не сильно мокре волосся на 2/3 довжини, уникаючи прикореневої зони. Щоб посилити дію маски, надіньте шапочку для душу – під впливом тепла активні компоненти працюватимуть ефективніше.