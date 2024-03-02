Як відновити шкіру обличчя після зими та якнайкраще підготувати її до приходу весни, розповідаємо далі.

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Чому важливо готувати шкіру до весни

Шкіра завжди гостро реагує на зміну сезонів і переживає в ці моменти справжній стрес. Так, взимку вона стає більш чутливою і вразливою через зовнішній вплив – холодне сухе повітря, мороз, сонце, перепади температур і опалення.

Зовсім не дивно, що на початку весни ми всі неминуче стикаємося з сухістю, підвищеною чутливістю, лущенням і землисто-сірим відтінком обличчя, до яких може додаватися весняна пігментація.

Крім того, з потеплінням більш інтенсивно "пробуджуються" сальні залози, активується потовиділення і виробляється більше шкірного сала.

Через таку велику кількість викликів для шкіри важливо піклуватися про неї як зовні, так і зсередини. Варто скоригувати режим дня, залишати достатньо часу на сон, не забувати про прогулянки та помірну фізичну активність. Крім того, слід обирати правильні доглядові засоби.

Доглядати за шкірою важливо незалежно від пори року / Фото Freepik

Як доглядати за шкірою ранньою весною

Доглядові весняні процедури можуть бути спрямовані на відновлення шкіри та омолодження. Саме на ранню весну, коли немає спеки, найкраще планувати пілінги, процедури з використанням лазера та ін'єкції.

Також ранньою весною у догляді за шкірою бажано дотримуватися наступних правил:

М'яко очищувати шкіру: використовувати краще тільки легкі засоби без вмісту спирту й агресивних кислот.

Делікатно відлущувати верхній шар епідермісу, не зловживаючи домашніми пілінгами та скрабами.

Заміняти щільні зимові жирні креми на зволожувальні засоби.

Для усунення пігментації підбирати відбілювальні креми.

Для вирівнювання тону шкіри та корекції синців під очима краще застосувати легкі консилери та ВВ-креми.

Крім того, варто пити достатню кількість рідини, регулярно провітрювати приміщення та використовувати зволожувачі для повітря.

Не треба забувати й про збалансоване харчування, а також про захист від ультрафіолету. Весняне сонце може здаватися ласкавим і ніжним, але це дуже оманливо.