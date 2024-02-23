Які п’ять тенденцій у макіяжі будуть найбільш актуальними цієї весни та що точно варто спробувати додати у свої образи, розповідаємо далі.

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Сяюча шкіра

Трендом минулого року була сяюча шкіра з рівним тоном. Ця тенденція лишається актуальною і цієї весни.

Зосередження на сяйві та здоровій шкірі було популярним трендом, і я вважаю, що це не зміниться,

– прогнозує візажистка Бренді Аллен.

Як виглядає така шкіра: дивіться фото

Тонкі, але насичені брови

Тенденція тонких брів з 90-х і 2000-х років повертається. Але поки що не варто тягнутися за пінцетом.

Засновниця косметичного бренду Тіша Томпсон зазначає, що у тренді все ще будуть повні, пухнасті брови.

Як виглядають такі брови: дивіться фото

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Легкий макіяж очей

За словами Томпсон, цієї весни домінуватиме мінімальний макіяж очей.

Я думаю, що ми побачимо купу людей, які відмовляться від накладних вій і будуть використовувати коричневу та чорну туш для своїх натуральних вій. Це надає свіжого, молодого вигляду обличчю,

– пояснює експертка.

Як виглядає такий макіяж очей: дивіться фото

Темні відтінки помад

І Аллен, і Томпсон погоджуються, що цього року у тренді буде ретроспективний макіяж губ.

Я думаю, ми побачимо повернення темної помади. Подумайте про глибокі коричневі, каштанові, бордові та лілові тони,

– заважує Тіша Томпсон.

Водночас Бренді Аллен підкреслює ще одну тенденцію, на яку варто звернути увагу: повернення губ омбре, популярної техніки макіяжу, яка створює ефект градієнта з використанням двох або більше відтінків помади.

Трендовий макіяж губ: дивіться фото

Ультрасяючі щоки

Експертки передбачають повернення до моди кремового хайлайтера та гібридів хайлайтера та рум’ян. Це пов'язано з тим, що у моді максимально сяюча шкіра.

Як виглядає цей тренд: дивіться фото

Як каже Тіша Томпсон, такі засоби стануть наступним кроком до ідеальної шкіри, яка поєднає колір рум’ян із легким блиском і сяйвом від хайлайтера.