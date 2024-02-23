Какие пять тенденций в макияже будут наиболее актуальными этой весной и что точно стоит попробовать добавить в свои образы, рассказываем далее.
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Сияющая кожа
Трендом прошлого года была сияющая кожа с ровным тоном. Эта тенденция остается актуальной и этой весной.
Сосредоточение на сиянии и здоровой коже было популярным трендом, и я считаю, что это не изменится,
– прогнозирует визажистка Бренди Аллен.
Как выглядит такая кожа: смотрите фото
Тонкие, но насыщенные брови
Тенденция тонких бровей из 90-х и 2000-х годов возвращается. Но пока что не стоит тянуться за пинцетом.
Основательница косметического бренда Тиша Томпсон отмечает, что в тренде все еще будут полные, пушистые брови.
Как выглядят такие брови: смотрите фото
Легкий макияж глаз
По словам Томпсон, этой весной будет доминировать минимальный макияж глаз.
Я думаю, что мы увидим кучу людей, которые откажутся от накладных ресниц и будут использовать коричневую и черную тушь для своих натуральных ресниц. Это придает свежего, молодого вида лицу,
– объясняет экспертка.
Как выглядит такой макияж глаз: смотрите фото
Темные оттенки помад
И Аллен, и Томпсон соглашаются, что в этом году в тренде будет ретроспективный макияж губ.
Я думаю, мы увидим возвращение темной помады. Подумайте о глубоких коричневых, каштановых, бордовых и лиловых тонах,
– советует Тиша Томпсон.
В то же время Бренди Аллен подчеркивает еще одну тенденцию, на которую стоит обратить внимание: возвращение губ омбре, популярной техники макияжа, которая создает эффект градиента с использованием двух или более оттенков помады.
Трендовый макияж губ: смотрите фото
Ультрасияющие щеки
Экспертки предсказывают возвращение в моду кремового хайлайтера и гибридов хайлайтера и румян. Это связано с тем, что в моде максимально сияющая кожа.
Как выглядит этот тренд: смотрите фото
Как говорит Тиша Томпсон, такие средства станут следующим шагом к идеальной кожи, которая сочетает цвет румян с легким блеском и сиянием от хайлайтера.