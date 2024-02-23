Какие пять тенденций в макияже будут наиболее актуальными этой весной и что точно стоит попробовать добавить в свои образы, рассказываем далее.

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Сияющая кожа

Трендом прошлого года была сияющая кожа с ровным тоном. Эта тенденция остается актуальной и этой весной.

Сосредоточение на сиянии и здоровой коже было популярным трендом, и я считаю, что это не изменится,

– прогнозирует визажистка Бренди Аллен.

Как выглядит такая кожа: смотрите фото

Тонкие, но насыщенные брови

Тенденция тонких бровей из 90-х и 2000-х годов возвращается. Но пока что не стоит тянуться за пинцетом.

Основательница косметического бренда Тиша Томпсон отмечает, что в тренде все еще будут полные, пушистые брови.

Как выглядят такие брови: смотрите фото

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Легкий макияж глаз

По словам Томпсон, этой весной будет доминировать минимальный макияж глаз.

Я думаю, что мы увидим кучу людей, которые откажутся от накладных ресниц и будут использовать коричневую и черную тушь для своих натуральных ресниц. Это придает свежего, молодого вида лицу,

– объясняет экспертка.

Как выглядит такой макияж глаз: смотрите фото

Темные оттенки помад

И Аллен, и Томпсон соглашаются, что в этом году в тренде будет ретроспективный макияж губ.

Я думаю, мы увидим возвращение темной помады. Подумайте о глубоких коричневых, каштановых, бордовых и лиловых тонах,

– советует Тиша Томпсон.

В то же время Бренди Аллен подчеркивает еще одну тенденцию, на которую стоит обратить внимание: возвращение губ омбре, популярной техники макияжа, которая создает эффект градиента с использованием двух или более оттенков помады.

Трендовый макияж губ: смотрите фото

Ультрасияющие щеки

Экспертки предсказывают возвращение в моду кремового хайлайтера и гибридов хайлайтера и румян. Это связано с тем, что в моде максимально сияющая кожа.

Как выглядит этот тренд: смотрите фото

Как говорит Тиша Томпсон, такие средства станут следующим шагом к идеальной кожи, которая сочетает цвет румян с легким блеском и сиянием от хайлайтера.