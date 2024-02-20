Конечно выбор оттенка помады часто зависит от типа кожи, цвета волос и общего макияжа, однако есть и определенные модные тенденции. Какие цвета будут в тренде в этом году, рассказываем далее.

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Персиковый цвет помады

Персиковый цвет помады является очень популярным в мире красоты. Он идеально подходит для весенне-летнего сезона, добавляет образу свежести и легкости. Его можно сочетать как с нежными пастельными нарядами, так и с яркими цветами, чтобы создать стильный образ.

Как выглядит такая помада: смотрите фото

Коралловая помада

Коралловая помада является одним из основных косметических трендов нынче. Этот теплый оттенок идеально подходит для весенне-летних образов и придает свежий и яркий вид губам.

Как выглядит такая помада: смотрите фото

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Нюдовая помада

Помады нюдового цвета уже некоторое время являются популярным трендом. Сейчас доступны различные ее оттенки и покрытия, которые соответствуют различным тонам кожи и предпочтениям.

Как выглядит такая помада: смотрите фото

Помада фуксия

Фуксия – это яркий оттенок розового цвета, который всегда остается популярным. Помада в этом цвете может быть отличным дополнением к вашему мейкапу, особенно в весенне-летний сезон.

Как выглядит такая помада: смотрите фото

Красная помада

Красная помада всегда была классическим трендом, который никогда не выходит из моды. Это смелый выбор, который мгновенно придаст яркости и утонченности любому образу.

Как выглядит такая помада: смотрите фото

Независимо от того, предпочитаете ли вы настоящий красный, темно-бордовый или ярко-вишневый оттенок, красная помада – это универсальный выбор, который можно носить на любой случай.