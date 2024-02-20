Звісно вибір відтінку помади часто залежить від типу шкіри, кольору волосся та загального макіяжу, однак є і певні модні тенденції. Які кольори будуть у тренді цьогоріч, розповідаємо далі.

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Персиковий колір помади

Персиковий колір помади є дуже популярним у світі краси. Він ідеально підходить для весняно-літнього сезону, додає образу свіжості й легкості. Його можна поєднувати як з ніжними пастельними вбраннями, так і з яскравими кольорами, щоб створити стильний образ.

Як виглядає така помада: дивіться фото

Коралова помада

Коралова помада є одним з основних косметичних трендів нині. Цей теплий відтінок ідеально підходить для весняно-літніх образів та надає свіжого та яскравого вигляду губам.

Як виглядає така помада: дивіться фото

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Нюдова помада

Помади нюдового кольору вже деякий час є популярним трендом. Зараз доступні різні її відтінки та покриття, які відповідають різним тонам шкіри та вподобанням.

Як виглядає така помада: дивіться фото

Помада фуксія

Фуксія – це яскравий відтінок рожевого кольору, який завжди залишається популярним. Помада в цьому кольорі може бути чудовим доповненням до вашого мейкапу, особливо у весняно-літній сезон.

Як виглядає така помада: дивіться фото

Червона помада

Червона помада завжди була класичним трендом, який ніколи не виходить з моди. Це сміливий вибір, який миттєво додасть яскравості та витонченості будь-якому образу.

Як виглядає така помада: дивіться фото

Незалежно від того, віддаєте ви перевагу справжньому червоному, темно-бордовому або яскраво-вишневому відтінку, червона помада – це універсальний вибір, який можна носити на будь-який випадок.