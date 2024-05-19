Как 100 лет назад женщины удаляли волосы на теле: блогерша проверила необычный инструмент

В современном мире женщина может удалить нежелательные волосы различными способами, выбирая самый комфортный для себя. Однако так было не всегда, и 100 лет назад пришлось бы терпеть изрядную боль, чтобы это сделать.

Так, блогерка Жасмин Чизвелл решила поделиться с подписчиками, как в 1920-х годах женщины удаляли нежелательные волосы. Для этого они использовали инструмент, похожий на ножницы, который выдергивал волосы, передает Life 24.

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Удаление волос 100 лет назад было занятием не из приятных

Блогер в сети показала, что 100 лет назад женщинам приходилось приложить немало усилий, чтобы удалить нежелательные волосы. Для этого использовали специальный инструмент под названием The Tweaker. Щипцы из стали по форме очень напоминали ножницы, но с загнутыми концами. Инструмент удалял волосы с помощью резинок.

Для того, чтобы удалить волосы, необходимо было взять 2 резинки, перекрутить их между собой и закрепить на загнутых концах инструмента. Другой конец резинки фиксировали на специальных креплениях на ручках щипцов.

Во время движения щипцов резинки захватывали волосы и выдергивали их. Правда, такой способ очень болезненный, и его на себе проверила блогерша.

Инструмент для удаления волос 1920-х годов: смотрите видео

Как женщины 100 лет назад удаляли волосы: смотрите видео

@jasminechiswell Trying a 100 year old HAIR REMOVER TOOL!! ♬ valerie - audios

Блогер Жасмин Чизвелл заметила, что такой способ удаления волос не из приятных. Очевидно, такие щипцы являются яркой иллюстрацией высказывания о том, что красота требует жертв.