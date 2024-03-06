Должно быть в каждой косметичке: какие средства необходимы для идеального макияжа

Макияж помогает подчеркнуть сильные стороны и красоту лица. Так, с помощью правильно подобранных средств и их правильного нанесения, можно создать акцент на глазах, скулах или же элементарно – скрыть недостатки.

Профессиональная визажистка Ирина Легкобыт рассказала, что должно быть в косметичке каждой девушки, чтобы она могла создать идеальный макияж. Кроме того, стоит позаботиться, чтобы средства были качественными, ведь от этого будет зависеть конечный результат.

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Что должно быть в косметичке каждой девушки

Сейчас на полках магазинов можно найти множество косметических средств. Различные производители предлагают интересные новинки и призывают их попробовать, однако не все средства понадобятся в ежедневном макияже.

Как поделилась профессиональная визажистка Ирина Легкобыт, в косметичке каждой девушки должны быть следующие средства:

тональный крем или кушон,

бронзер,

хайлайтер,

гель для бровей,

палитра теней,

тушь,

карандашик для глаз,

карандаши для губ,

помада,

косметическая точилка.

Из каких средств состоит базовая косметичка: смотрите видео

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Кроме того, стоит позаботиться о качественной основе для макияжа. К примеру, если девушка стремится создать эффект "без макияжа", то лучше отдать предпочтение кушону или CC-крему. Однако, если нужен устойчивый и плотный тон, то стоит выбрать BB-крем. Бронзер и хайлайтер необходимы для легкого контуринга, чтобы подчеркнуть скулы, глаза или создать желаемый эффект сияния.

К слову, в комментариях под видео пользователи сети поделились, что есть в их косметичках. Многие женщины отметили, что обязательно в косметичке также есть SPF-защита, пудра, подводка для глаз и консилер.