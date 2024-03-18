Станут удачным дополнением к образу: какие духи подходят брюнеткам и блондинкам

Аромат может удачно дополнить образ и сделать его еще более безупречным, если выбрать его в соответствии с типажом, в частности с цветом волос.

Какие духи лучше всего подходят брюнеткам, а какие ароматы станут отличным решением для блондинок, рассказываем далее.

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Какие духи подходят блондинкам

Внешность белокурых девушек часто ассоциируется с легкостью, добротой, открытостью. Обладательницам таких волос парфюмеры советуют покупать любые цитрусовые духи (мандарин, лимон, лайм, мята).

Также удачным выбором станут воздушные, фруктовые или цветочные ароматы. К примеру, это могут быть запахи с нотками ириса, жасмина, фиалки.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Такие духи отлично будут сочетаться со светлыми волосами, а также подчеркивать изящество и элегантность этих хрупких девушек.

В то же время для более волевых и смелых блондинок удачным дополнением к образу могут стать ароматы с бергамотом в сочетании с мятой. Они помогут дополнить их твердую натуру.

Духи могут подчеркнуть определенный образ / Фото Freepik

Какие ароматы лучше выбирать брюнеткам

Есть мнение, что девушки с темными волосами всегда имеют волевой и страстный характер, но при этом элегантности им хватает. Исходя из этого, брюнеткам часто советуют тяжелые и пряные ароматы (ваниль, карамель, роза).

Вместе с тем им подойдут и более резкие ароматы, например, древесные или амбровые. Эти духи будут только добавлять таинственности и глубины образу таких девушек.