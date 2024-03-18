Які парфуми найкраще пасують брюнеткам, а які аромати стануть чудовим рішенням для блондинок, розповідаємо далі.

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Які парфуми пасують блондинкам

Зовнішність білявих дівчат часто асоціюється з легкістю, добротою, відкритістю. Власницям такого волосся парфумери радять купувати будь-які цитрусові парфуми (мандарин, лимон, лайм, м'ята).

Також вдалим вибором стануть повітряні, фруктові чи квіткові аромати. До прикладу, це можуть бути запахи з нотками ірису, жасмину, фіалки.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Такі парфуми відмінно поєднуватимуться зі світлим волоссям, а також підкреслюватимуть витонченість і елегантність цих тендітних дівчат.

Водночас для більш вольових та сміливих блондинок вдалим доповненням до образу можуть стати аромати з бергамотом у поєднанні з м'ятою. Вони допоможуть доповнити їхню тверду натуру.

Парфуми можуть підкреслити певний образ / Фото Freepik

Які аромати краще обирати брюнеткам

Є думка, що дівчата з темним волоссям завжди мають вольовий і пристрасний характер, але при цьому елегантності їм не бракує. Виходячи з цього, брюнеткам часто радять важкі та пряні аромати (ваніль, карамель, троянда).

Разом з тим їм підійдуть і більш різкі аромати, наприклад, деревні чи амброві. Ці парфуми будуть тільки додавати таємничості та глибини образу таких дівчат.