Важна не только внешность: на какие качества обращают внимание на свиданиях

Если внешность производит первое впечатление, то личностные качества формируют целостную картину восприятия человека. И, на самом же деле, внутренний мир гораздо важнее.

Эксперты провели опрос и выяснили, что почти 90% опрошенных женщин и мужчина предпочли личность, а не внешность. Какие качества привлекают в партнере, читайте ниже в материале.

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Какие черты считают наиболее привлекательными

Положительное первое впечатление формируется не только благодаря облику, но и приятному общению. Забота и сострадание сразу, словно магнитом, притягивает партнера на первом свидании. Эмпатия является сильнейшим предсказателем для будущих отношений, а в сочетании с привлекательностью партнер будет задумываться о серьезных отношениях.

Однако психологи уверяют, что в некоторых случаях люди воспринимают радушие как необходимость, поэтому могут возникать сомнения. К примеру, эмпатичные личности, с позитивным видением мира, склонны видеть людей добрее и дружелюбнее, и наоборот. Кроме того, следует учитывать, что каждого привлекают личности с похожими ценностями.



Личности со схожими чертами характера становятся друг для друга более привлекательными / Unsplash

Социологи из университетов США говорят, что немаловажную роль также играет физическое и генетическое сходство партнеров. Однако говорится не только о внешности, но и о восприятии мира. Психологи придерживаются мнения, что схожие черты характера, внешности или даже общие друзья или одна местность проживания также будет залогом серьезных отношений. Однако все люди разные и некоторых, напротив, притягивают абсолютные противоположности.

Добросовестность и открытость также привлекает партнеров. Это указывает на то, что в паре мужчина и женщина смогут идти на компромисс, выполнять ежедневные задания, но при этом не застрять в рутине.