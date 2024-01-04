Експерти провели опитування і з'ясували, що майже 90% опитаних жінок та чоловік віддали перевагу особистості, а не зовнішності. Які ж якості приваблюють у партнері, читайте нижче в матеріалі.

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Які риси вважають найпривабливішими

Позитивне перше враження формується не лише завдяки зовнішності, а й приємному спілкуванню. Дбайливість та співчуття відразу, ніби магнітом, притягує партнера й на першому побаченні. Емпатія є найсильнішим провісником для майбутніх стосунків, а у поєднанні з привабливістю партнер задумуватиметься над серйозними стосунками.

Однак психологи запевняють, що у деяких випадках люди сприймають привітність як необхідність, тому можуть виникати сумніви. До прикладу, емпатичні, з позитивним баченням світу схильні бачить людей добрішими та приязнішими, і навпаки. Окрім того, варто зважати, що кожну особу приваблюють особистості зі схожими цінностями.



Особистості зі схожими рисами характеру стають один для одного привабливішими / Unsplash

Соціологи з університетів США кажуть, що важливу роль також відіграє фізична та генетична схожість партнерів. Однак мовиться не лише про зовнішність, а й про сприйняття світу. Психологи дотримуються думки, що схожі риси характеру, зовнішності чи навіть спільні друзі або одна місцевість проживання також буде запорукою серйозних стосунків. Однак всі люди різні й деяких, навпаки, притягують абсолютні протилежності.

Сумлінність та відкритість також приваблює партнерів. Це вказує на те, що у парі чоловік та жінка зможуть йти на компроміс, виконувати щоденні завдання, але при цьому ж – не застрягнути у рутині.