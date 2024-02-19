Сделают образ интереснее: какие трендовые колготы выбрать на весну 2024

Колготы добавляют привлекательности и стиля образам. Фактически это дополнительный элемент гардероба в весенний и осенний период, который может сделать привычную одежду интереснее.

Какие колготы будут в тренде этой весной и помогут вам стильно выглядеть, рассказываем далее.

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Красные колготы

Цветные колготы являются одним из трендов моды последних сезонов. Их часто можно видеть на подиумах модных показов. В частности популярными являются красные модели.

В сочетании с юбками или платьями они могут добавить смелой и стильной нотки к вашему образу. Такие колготы создают контрастность с одеждой черного, белого, цветного или нейтрального оттенков.

Как выглядят трендовые колготы: смотрите фото

Колготы в горошек

Колготы в горошек в 2024 году будут трендом в модной индустрии. Они добавляют игривости и стиля к любому наряду.

Стоит отметить, что принт в горошек будет актуален не только на колготах. В общем в новом сезоне стоит обратить на него внимание.

Как выглядят трендовые колготы: смотрите фото

Белые колготы

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Белые колготы являются одним из трендов моды последних лет. Они стали популярными среди многих женщин, поскольку добавляют свежего вида к любому образу.

Белые колготы можно сочетать с разной одеждой – от платьев и юбок до шортов и джинсов. Они также идеально подходят для весеннего и летнего сезонов.

Как выглядят трендовые колготы: смотрите фото

Колготы в сетку

Колготки в сетку являются популярным трендом, который появился в прошлом году и продолжит держаться и в 2024 году. Этот вариант можно использовать для создания особого образа, добавляя сексуальности и стиля к своему виду.

Как выглядят трендовые колготы: смотрите фото

Колготки в сетку доступны в различных вариациях, таких как тонкая сетка, грубая сетка, с узорами или без них. Их можно сочетать с юбками, шортами, платьями или даже носить под джинсами для стильного акцента.