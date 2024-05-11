Об отеках и усталости лица можно забыть: вечерний уход, гарантирующий свежий вид с утра
Источник:Ukr.Media
Во время ночного отдыха кожа восстанавливается и успокаивается. Однако, если вечерний уход за кожей неправильный, то утром вместо свежего вида можно получить отеки и уставшее лицо.
Какой должна быть вечерняя рутина, чтобы прекрасно проснуться и на утро увидеть сияющее и гладкое лицо, рассказываем дальше.
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Демакияж и очищение
Первое правило удачного вечернего ухода – это удаление макияжа и очищение кожи.
Пенки и гели могут не справиться с удалением продуктов декоративной косметики, поэтому начните очищение с мицеллярной воды или гидрофильного масла, особенно если вы использовали стойкую косметику или солнцезащитные средства.
После демакияжа используйте пенку или гель для умывания, чтобы окончательно очистить кожу и подготовить ее для ухода и отдыха.
Тонизирование
Тоники и лосьоны раскрывают поры и служат проводниками для следующих этапов ухода. Важно выбирать продукты без спирта, чтобы избежать пересушивания кожи и успокоить ее.
Активные вещества
Кислоты и ретинол помогают бороться с акне и воспалениями, но повышают чувствительность кожи к УФ-излучению. Поэтому такие средства рекомендуется использовать перед сном. Хорошим вариантом также могут быть ночные маски с фруктовыми кислотами, которые придают коже сияние и отдохнувший вид.
Крем или сыворотка
Увлажняющий крем или легкая сыворотка – важные компоненты ухода, обеспечивающие восстановление и насыщение кожи. Благодаря этому этапу лицо получит все необходимое увлажнение и питание и на утро будет выглядеть безупречно.