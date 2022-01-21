9 случаев, когда Кейт Миддлтон надела старый наряд и выглядела безупречно

Звезды и королевские персоны обычно для каждой красной дорожки и официальной встречи выбирают новые стильные образы.

Однако сейчас все чаще поклонниками устойчивой моды становятся не только дизайнеры, но и знаменитые покупатели, которые теперь не стесняются дважды одевать одинаковые наряды для публичных выходов. Новые эко-веяния поддержала и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

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9 платьев, которые Кейт Миддлтон одевала дважды

Ковровые дорожки все чаще встречают звезд в платьях, которые они одевали и раньше. Обратиться в свою большую коллекцию нарядов от известных брендов, как Jenny Packham, Alexander McQueen и Erdem, решила и герцогиня Кембриджская. Для официальных выходов она выбирает не только стильные современные образы, но и платья, которые красуются на полках уже десяток лет.

Герцогини удается умело их интерпретировать в современность и освежать новой прической и успешно подобранными аксессуарами. Такие мощные вызовы устойчивой моде представляют собой сознательный выбор Кейт, который она умело доносит миллионам на своем примере. Мы подготовили подборку из 9 образов, которые Кейт Миддлтон одевала повторно и всегда выглядела невероятно на красных ковровых дорожках.

Зеленое платье от Jenny Packham



Зеленое платье от Jenny Packham / Фото Getty Images

Надеть дважды Кейт Миддлтон захотела роскошное зеленое платье от Jenny Packham. Впервые наряд был замечены в 2019 году во время официального визита в Пакистан. Через 2 года герцогиня решила еще раз выйти на публику в ослепительном платье, несколько переделав ее.

Нежный образ от Alexander McQueen



Нежное платье от Alexander McQueen / Фото Getty Images

Этому нежному образу вот уже 11 лет. Впервые изысканное платье Alexander McQueen покорило папарацци и поклонников еще в 2011 году на премии BAFTA в Канаде. Поддерживая устойчивую моду, Кейт Миддлтон решила снова одеть наряд на тематическую премию Earthshot Prize Awards в 2021 году.

Платье от Jenny Packham

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Платье от Jenny Packham / Фото Getty Images

Еще одно платье, которому Миддлтон не позволила пылиться в шкафу, создано дизайнером Дженни Пакманом. В нем герцогиня посетила Olympic Gala в 2012 году, а затем снова надела на красную дорожку Tusk Conservation Awards в ноябре 2018 года.

Роскошное черное кружевное платье



Роскошное платье, которое Герцогиня одевала не 1 раз / Фото Getty Images

В этот роскошный черный наряд Кейт Миддлтон влюбилась сразу. В период с 2012 по 2013 герцогиня неоднократно появлялась на публике в черном кружевном платье с вырезом, каждый раз дополняя образ новыми аксессуарами.

Платье с шикарным бантом от Catherine Walker



Платье с пальто в тон от Catherine Walker / Фото Getty Images

В изысканном красном платье с пальто в тон от Catherine Walker Кейт приехала на съемку рождественского концерта. Впоследствии герцогиня Кембриджская надела такой же фасон наряда с большим бантом, но в черном цвете, во время посещения похорон принца Филиппа.

Наряд от Alexander McQueen



Платье Alexander McQueen / Фото Getty Images

В белом платье Alexander McQueen герцогиня Кембриджская также дважды покоряла красную дорожку церемонии BAFTA. Впервые изысканный наряд украшенный золотыми деталями Кейт Миддлтон одела в 2012 году, а затем снова в 2020.

Твидовый костюм от Dolce & Gabbana



Твидовый костюм от Dolce & Gabbana / Фото Getty Images

Твидовый костюм от Dolce & Gabbana попадал в объективы папарацци минимум дважды. Впервые герцогиня посетила в нем конференцию Королевского фонда о психическом здоровье в феврале 2019 года, а затем снова в детскую больницу Эвелина в Лондоне.

Цветастое платье Alexander McQueen



Цветочное платье Alexander McQueen / Фото Getty Images

Роскошный цветочный наряд модного дома Alexander McQueen Кейт Миддлтон также не захотела держать в гардеробе. Герцогиня Кембриджская сначала посетила в нем премию BAFTA в 2017, а затем повторно надела на прием Portrait Gala 2019 в Национальной портретной галерее в Лондоне.

Красный образ Catherine Walker



Красный образ Catherine Walker / Фото Getty Images

Кейт Миддлтон поддержала сознательную моду и в ярком красном образе от Catherine Walker, который одела в 2019 году на торжественную церковную службу в Вестминстерском аббатстве ко Дню Содружества наций. Впоследствии стало известно, что в этом образе герцогиня появлялась на публике и раньше во время официального визита в Новую Зеландию в 2014 году.