Кисти для макияжа: какие существуют виды и для чего их используют

Эксперты отмечают, что идеальный макияж на 50% зависит от правильного использования кистей. Сейчас на полках можно найти множество кистей для макияжа разного качества, формы и размера, однако не все они пригодятся при ежедневном макияже.

В общем, существуют десятки кисточек для макияжа, и каждая из них – имеет свое назначение. Однако такой набор понадобится визажистам, а для ежедневного макияжа необходимо значительно меньше, передает Life 24.

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Что нужно знать о кистях для макияжа

Все виды кисточек для макияжа условно можно разделить на 4 большие группы:

для лица,

для глаз,

для бровей,

для губ.

Так, существует 2 вида кистей для нанесения тональной основы – плоские, похожие на лопатку, и кисти-дуофибра. Плоские кисти помогают нанести плотный тон и их лучше использовать во время вечернего макияжа. Однако от таких кистей лучше отказаться женщинам с пористой кожей, ведь такая кисточка только подчеркнет их. Вместо этого лучше воспользоваться кистью-дуофиброй. С помощью такой кисточки тон будет наноситься равномерно и будет иметь максимально натуральный вид. К тому же – кисть-дуофибра поможет нанести как жидкий тон, так и хорошо работает с сухими текстурами. Также существует 2 вида кисточек для консилера – бочонки (плотно набитые) и плоские (для плотного нанесения и чистых линий).



Кисти для макияжа / Фото Maayan Nemanov

Больше всего разновидностей существует для сухих текстур. С помощью них можно наносить румяна, пудру, хайлайтер. Также среди них есть скошенные – они предназначены для контуринга.

Существует и 2 вида кисточек для нанесения теней – в виде бочки и плоские. С помощью первого вида можно наносить основной цвет, а второй – используют для добавления блесток. Для бровей существуют специальные щеточки и скошенные кисти. К слову, для макияжа губ также используют скошенные кисти.

Блогер и визажистка Полина Иванисова в сети поделилась, что для базового макияжа будет достаточно 5 кистей различных типов. Кроме того, большинство кисточек можно заменить бьюти-блендером.

Блогер рассказала о кистях для ежедневного макияжа: смотрите видео

К слову, большинство визажистов и блогеров в своих видео демонстрируют макияж, который создают с помощью бьюти-блендера. Им наносят тон, растушевывают бронзер, консилер и скульптор, создавая однородный макияж. Вместе с тем, обойтись без кисточек для теней и румян – просто невозможно.