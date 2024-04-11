От текстуры до внешнего вида: как за 100 лет изменились кисти для макияжа

Макияж в современном мире стал неотъемлемой частью рутины многих женщин. Сейчас для нанесения косметических средств существует множество кисточек, щеточек и бьюти-блендеров, о которых еще 100 лет назад красавицы и мечтать не могли.

Еще несколько десятков лет назад ассортимент кисточек был значительно меньше, а женщины использовали ограниченное количество инструментов для нанесения макияжа. Как выглядели кисточки для макияжа еще 100 лет назад – далее в материале Life 24.

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Как менялись кисточки для макияжа

Сложно сказать, когда появились первые кисточки для макияжа. Ученые находили похожие инструменты для нанесения макияжа, которые датируют 600 годом до нашей эры. Понятное дело, за время своего развития технологий менялись и инструменты для макияжа.

Ученые изобретали различные материалы и текстуры, поэтому кисточки становились мягче и удобнее в использовании. Блогер Жасмин Чизвелл решила показать, как изменились инструменты для макияжа в течение последних 100 лет. Так, кисточки в 1920-х годах были похожи на невесомый помпон, который изготавливался, вероятно, из искусственных материалов.

В 1930-х годах популярными были большие щеточки с импровизированным спонжем, а в 40-х годах – кисточка, очевидно, имела очень жесткую текстуру. А вот в 1950-х годах инструменты для макияжа были настоящим произведением искусства – они имели резные ручки и больше напоминают столовые приборы.

С 1970-х годов начали появляться кисточки, которые больше всего похожи на современные. С тех пор внешний вид инструментов существенно не менялся, а только обновлялась текстура щетины – она становилась мягче, а синтетические волокна начали заменять на натуральные или приближенные к таковым.

Как менялись кисточки для макияжа: смотрите видео

В комментариях под видео пользователи интересуются, как блогеру удалось найти такие старые кисточки. И, к слову, немало пользователей отмечают, что больше всего им понравились кисточки 1950-х годов, которые имеют резные ручки.