Такие ароматы нравятся всем: 5 классических нот в парфюмерии

Обычно духи создают как минимум из 10 ингредиентов, раскрывающихся в разное время и делающих аромат уникальным. Выбор этих составляющих может быть абсолютно разным, все зависит от предпочтений.

Однако если хочется, чтобы духи точно нравились и вызывали восхищение, выбирайте проверенные ноты. Какие ингредиенты являются классическими и всегда удачно дополняют аромат, рассказываем далее.

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Мускус

Мускус относится к разряду лучшей парфюмерной классики, потому что используется в ароматической сфере уже несколько веков.

Это сильно пахнущее вещество растительного или животного происхождения, которое привлекает к себе внимание и отличаются стойкостью в сочетании с роскошным шлейфом.

Если в аромате есть этот ингредиент, от комплиментов отбоя не будет.

Амбра

Амбра – это еще одна классическая парфюмерная нота. Она повышает стойкость аромата, и именно благодаря ей другие ноты звучат очень ярко.

Амбра по-разному работает на женской и мужской коже, поэтому присутствует в обоих видах парфюмов. Любят добавлять амбру вместе с табаком, для формирования характерного восточного аромата.

Цитрус

Такие запахи добавляют бодрости и поднимают настроение. Особенно популярен среди них – бергамот. Он раскрывается глубже других цитрусов и может быть как сладко-кислым, так и свежим или травянистым, с легкой нотой горчинки. Все это значительно расширяет композицию духов и с таким ингредиентом ваш запах точно будет узнаваемым.

Сандал

Парфюмерия с древесными нотами – это признак хорошего вкуса и стиля. Самая главная составляющая в таких запахах, которая фигурирует во множестве пирамид и делает композиции благородной – сандал. Он не только имеет насыщенный и сладковато-древесный запах, но и важное свойство для хороших духов – закреплять другие аккорды, делая аромат более стойким.

Жасмин

Это наиболее популярный цветочный запах. Здесь сочетается сладость, свежесть, немного зелени, и даже фруктовые моменты.

Кроме того, жасмин удачно сочетается с другими нотами, образуя разнообразные комбинации, что точно будут запоминаться.