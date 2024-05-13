Блогер, которая специализируется на парфюмерии, поделилась лайфхаками, которые не дают аромату быстро выветриваться. Как увеличить стойкость парфюма, читайте на Life 24.

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Как сделать духи более стойкими

Привычный для многих способ использования парфюма – распылить на себя аромат из флакона. Но так даже довольно качественные запахи могут быстро выветриваться.

Блогер Эмилия, которая специализируется на парфюмерии, предлагает другой вариант нанесения. По ее словам, он обеспечит лучшую стойкость.

Все, что нужно сделать для ее способа, – это просто смешать парфюм с парфюмированным кремом для тела и втереть смесь в кожу.

Как повысить стойкость духов: смотрите видео

Если же подходящего по аромату крема нет, прежде чем наносить парфюм, она советует убедиться, что кожа достаточно увлажнена. Для этого можно распылить духи на руку и смешать их с кремом для тела без запаха.

Кроме того, чтобы аромат вас окружал весь день, Эмилия предлагает наносить немного парфюма на руки и втирать его в волосы. Таким образом запах станет более интенсивным и продержится достаточно долго.