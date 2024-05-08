К тому же сделать сухие духи дома можно всего за несколько минут, что делает их еще и доступными. Как изготовить собственный аромат, рассказывает Life 24.

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Как сделать сухие духи дома

Для того чтобы изготовить собственные сухие духи, понадобится косметический вазелин, маленький чистый контейнер с крышкой и флакон любимого парфюма или ароматического масла.

Для изготовления духов прежде всего стоит растопить вазелин. Это можно сделать в микроволновке или на водяной бане. Именно это вещество будет основой будущего аромата и гарантировать его устойчивость.

Как сделать твердый парфюм: смотрите видео

Далее к вазелину следует добавить несколько капель любимого парфюма или ароматического масла. Чем больше капель добавить, тем более концентрированным получится твердый парфюм.

После этого ароматизированный вазелин нужно перелить в маленький контейнер и дождаться его затвердевания.

Затвердевший вазелин можно пальцем наносить на запястья, шею и за уши – в этих точках духи раскроются лучше всего.