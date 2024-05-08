До того ж зробити сухі парфуми вдома можна всього за кілька хвилин, що робить їх ще й доступними. Як виготовити власний аромат, розповідає Life 24.

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Як зробити сухі парфуми вдома

Для того, щоб виготовити власні сухі парфуми, знадобиться косметичний вазелін, маленький чистий контейнер із кришкою та флакон улюбленого парфуму або ароматичної олії.

Для виготовлення парфуму перш за все варто розтопити вазелін. Це можна зробити у мікрохвильовці чи на водяній бані. Саме ця речовина буде основою майбутнього аромату та гарантуватиме його стійкість.

Як зробити твердий парфум: дивіться відео

Далі до вазеліну слід додати кілька крапель улюбленого парфуму чи ароматичної олії. Чим більше крапель додати, тим більш концентрованим вийде твердий парфум.

Після цього ароматизований вазелін потрібно перелити у маленький контейнер і дочекатися його затвердіння.

Затверділий вазелін можна пальцем наноси на зап'ястя, шию і за вуха – у цих точках парфуми розкриються найкраще.