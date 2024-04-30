Почему стоит выбирать твердые духи весной или летом, рассказывает Life 24.
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Натуральность твердых духов
Твердые духи создаются из природных масел, восков и других растительных компонентов. Натуральные ингредиенты – отличный выбор для теплого времени года, ведь так меньше шансов получить раздражение кожи или аллергическую реакцию.
Вместе с тем сухие духи можно считать в некотором роде уходовой косметикой, ведь они неплохо увлажняют кожу, что тоже важно для весны и лета.
Легкость ношения
В отличие от громоздкого флакона, небольшую упаковку твердых ароматов можно легко положить в сумочку или клатч и не бояться разбить стекло или превысить температуру для хранения.
Как выглядят твердые духи: смотрите фото
Такие духи также удобно использовать для поездок и путешествий. Кроме того, обычно их упаковка сделана из металла и выглядит очень стильно.
Многофункциональность
Твердые духи можно использовать не только по назначению. К примеру, нередко в составе твердых духов есть шиммер, который придает коже хорошее сияние, что точно будет непревзойденно выглядеть в теплое время года.
В то же время можно нанести немного такого аромата на расческу и проведи им по кончикам волос. Такой необычный способ поможет создать изысканный запах, который будет радовать весь день и особенно удачно раскрываться под солнечными лучами.