Каким должен быть минимальный парфюмерный гардероб и как стоит создавать коллекцию ароматов на все случаи жизни, рассказываем далее.

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Сколько ароматов стоит иметь

Если вы не слишком любите духи, одного – двух ароматов для разного настроения вполне хватит. Так, один может быть легким, цветочно-фруктовым, а другой – насыщенным и плотным, с восточными нотами, медом, специями. Такая комбинация подойдет под разные времена года и события.

В то же время настоящим фанатам парфюмерии для полноценного самовыражения понадобится примерно пять – семь ароматов. Их можно будет менять в зависимости от настроения и повода.

Обязательным в коллекции должен быть парфюм на каждый день. Хорошим выбором для этого станут легкие, невесомые, буквально едва заметные живые ароматы цветочно-фруктового направления.

Также следует выбрать запах для активных, спортивных дней или занятий. Ароматы этой категории – энергичные, с цитрусовыми нотами или с усиленной свежестью.

Не лишними будут и духи для романтических свиданий. Они должны быть трогательными и нежными, чтобы настроить тебя и твоего избранника на соответствующий лад. Красивые цветы, молоко, легкие сладости – замечательный выбор.

Кроме того, в полноценной коллекции должны быть и ароматы для домашнего уюта, так называемая вторая кожа. Незаметные, но симпатичные. В такой палитре предпочтение следует отдавать мускусам с белыми цветами, молочно-сливочным нотам. Также можно присмотреться к ароматам с нотами кофе или черного чая.

Вместе с тем не стоит забывать и о запах для светских мероприятий. Это должно быть что-то особенное, авангардное, смелое. Парфюм, который сделает заметной и поставит в центре внимания.

В то же время последней нотой в коллекции должен иметь парфюм для офиса, который можно будет нанести утром, а он будет держаться весь рабочий день. В этой категории удачным вариантом станут древесно-цитрусовые ароматы с напористым аккордом.