Яким має бути мінімальний парфумерний гардероб та як варто створювати колекцію ароматів на всі випадки життя, розповідаємо далі.

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Скільки ароматів варто мати

Якщо ви не надто полюбляєте парфуми, одного – двох ароматів для різного настрою цілком вистачить. Так, один може бути легшим, квітково-фруктовим, а інший – насиченішим і щільнішим, зі східними нотами, медом, спеціями. Така комбінація пасуватиме під різні пори року та події.

Водночас справжнім фанатам парфумерії для повноцінного самовираження знадобиться приблизно п’ять – сім ароматів. Їх можна буде змінювати залежно від настрою та приводу.

Обов'язковим у колекції має бути парфум на кожен день. Гарним вибором для цього стануть легкі, невагомі, буквально ледь помітні живі аромати квітково-фруктового спрямування.

Також слід обрати запах для активних, спортивних днів чи занять. Аромати цієї категорії – енергійні, з цитрусовими нотами або з посиленою свіжістю.

Не зайвими будуть і парфуми для романтичних побачень. Вони повинні бути зворушливими та ніжними, щоб налаштувати тебе та твого обранця на відповідний лад. Гарні квіти, молоко, легкі солодощі – чудовий вибір.

Крім того, у повноцінній колекції мають бути й аромати для домашнього затишку, так звана друга шкіра. Непомітні, але симпатичні. У такій палітрі перевагу слід віддавати мускусам з білими квітами, молочно-вершковим нотам. Також можна придивитися до ароматів з нотами кави або чорного чаю.

Разом з тим не варто забувати й про запах для світських заходів. Це має бути щось особливе, авангардне, сміливе. Парфум, який зробить помітною та поставить у центрі уваги.

Водночас останньою нотою в колекції має мати парфум для офісу, який можна буде нанести вранці, а він триматиметься увесь робочий день. У цій категорії вдалим варіантом стануть деревно-цитрусові аромати з напористим акордом.