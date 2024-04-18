На які аромати звернути увагу, якщо хочеться пахнути як справжня королева, розповідаємо далі.

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Angel's Share від Kilian

Цей теплий, млосний, алкогольний аромат притягує смачним шлейфом. Він пахне коньяком, шоколадом і трішки деревними відтінками. Такий парфум легко сп'янить оточення і зробить із вас розкішну леді, яку неможливо забути.

Як виглядає аромат: дивіться фото

Rouge Malachite від Armani Prive

Цей аромат можна назвати відьомським через нетривіальне поєднання ладану, моху, солі та перцю. Він має неймовірний шлейф, який змушуватиме обертатися вам у слід, та точно випромінюватиме енергію успіху.

Як виглядає парфум: дивіться фото

Весна – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto, який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми.

Lady Million від Paco Rabanne

У самій назві цього аромату вже відображається його сутність – хочете виглядати на мільйон, обирайте цей запах. За допомогою малини, жасмину та меду він перетворить вас на бажану жінку, що залишає після себе присмак розкоші.

Як виглядає цей запах: дивіться фото

Narciso Rouge від Narciso Rodriguez

Квітковий мускус з дерев'яною підкладкою з кедра та штрихом від бобів тонка відрізняється легкістю, але і віє вишуканістю.

Як виглядає аромат: дивіться фото

Це впевнений, сучасний аромат жінки, яка може собі дозволити усе, що забажає. І на яку хочеться бути схожою.