Експерти пояснили, що такий спосіб можна просто знищити улюблений аромат. Й мовиться не лише про брендові парфуми, а про звичайний мас-маркет.

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Чому парфуми не можна розтирати між зап'ястями

Коли мовиться про улюблені парфуми, то кожна жінка прагне, щоб аромат залишався на шкірі та одязі якнайдовше. Команди фахівців роками можуть вивчати різні формули, щоб продовжити стійкість парфумів, однак одна найпоширеніша помилка призводить до того, що аромат зникає за кілька хвилин чи годину.

Багато жінок наносять аромат на зап'ястя, а після цього – розтирають його. Однак так робити не варто, адже це руйнує формулу парфуму й він втрачає стійкість. Як пояснили експерти, від такого ритуалу треба позбавитися. За словами Емми Скаут, експерти з ароматів, така звичка виникла, коли жінки використовували есенції або олії, які наносили за допомогою піпетки. Однак ця епоха минула, а сучасні аромати мають зовсім інший склад.

Тертя зап'ясть створює раптовий і нерівномірний нагрів шкіри – це прискорює випаровування певних молекул запаху, спотворюючи аромат. Потирання зап'ястя після нанесення парфумів може змінити аромат, створити нерівномірний розподіл і тепло, які впливають на стійкість аромату,

– наголосила експертка.



Як правильно наносити парфуми / Фото Unsplash

Однак це зовсім не означає, що парфуми не можна наносити на зап'ястя. Навпаки – це найкраща зона для аромату. Проблема лише у розтиранні, тому треба почекати, коли аромат вбереться у шкіру та висохне природним шляхом – це збереже цілісність аромату та їхню стійкість.

Як правильно наносити аромати

Певно, кожна жінка хоче, щоб аромат тримався якнайдовше, то його варто наносити на точки пульсу. Зап'ястя, шия, лікті й навіть задня частина колін – найкращі зони для нанесення улюблених ароматів. Також експерти радять наносити парфуми на зону за вухами, адже за словами експертів, там виробляється природне тепло тіла.

Парфуми рекомендують розпорошувати приблизно на відстані 20 сантиметрів від шкіри. До слова, наносити аромат можна й на вологу шкіру – чи то після душу, чи після улюбленого лосьйону.