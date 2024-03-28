Эксперты объяснили, что таким образом можно просто уничтожить любимый аромат. И речь идет не только о брендовых духах, а об обычном масс-маркете.

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Почему духи нельзя растирать между запястьями

Когда говорится о любимых духах, то каждая женщина стремится, чтобы аромат оставался на коже и одежде как можно дольше. Команды специалистов годами могут изучать различные формулы, чтобы продлить стойкость духов, однако одна распространенная ошибка приводит к тому, что аромат исчезает за несколько минут или час.

Многие женщины наносят аромат на запястье, а после этого – растирают его. Однако так делать не стоит, ведь это разрушает формулу парфюма и он теряет устойчивость. Как объяснили эксперты, от такого ритуала надо избавиться. По словам Эммы Скаут, эксперта по ароматам, такая привычка возникла, когда женщины использовали эссенции или масла, которые наносили с помощью пипетки. Однако эта эпоха прошла, а современные ароматы имеют совсем другой состав.

Трение запястий создает внезапный и неравномерный нагрев кожи – это ускоряет испарение определенных молекул запаха, искажая аромат. Потирание запястья после нанесения духов может изменить аромат, создать неравномерное распределение и тепло, которые влияют на стойкость аромата,

– отметила эксперт.



Как правильно наносить духи / Фото Unsplash

Однако это вовсе не означает, что духи нельзя наносить на запястья. Наоборот – это лучшая зона для аромата. Проблема только в растирании, поэтому надо подождать, когда аромат впитается в кожу и высохнет естественным путем – это сохранит целостность аромата и их устойчивость.

Как правильно наносить ароматы

Вероятно, каждая женщина хочет, чтобы аромат держался как можно дольше, то его следует наносить на точки пульса. Запястья, шея, локти и даже задняя часть коленей – лучшие зоны для нанесения любимых ароматов. Также эксперты советуют наносить духи на зону за ушами, ведь по словам экспертов, там вырабатывается естественное тепло тела.

Духи рекомендуют распылять примерно на расстоянии 20 сантиметров от кожи. К слову, наносить аромат можно и на влажную кожу – или после душа, или после любимого лосьона.