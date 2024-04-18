На какие ароматы обратить внимание, если хочется пахнуть как настоящая королева, рассказываем далее.

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Angel's Share от Kilian

Этот теплый, томный, алкогольный аромат притягивает вкусным шлейфом. Он пахнет коньяком, шоколадом и чуточку древесными оттенками. Такой парфюм легко опьянит окружающих и сделает из вас роскошную леди, которую невозможно забыть.

Как выглядит аромат: смотрите фото

Rouge Malachite от Armani Prive

Этот аромат можно назвать ведьминским из-за нетривиального сочетания ладана, мха, соли и перца. Он имеет невероятный шлейф, который будет заставлять оборачиваться вам в след, и точно будет излучать энергию успеха.

Как выглядит парфюм: смотрите фото

Весна – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto, який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми.

Lady Million от Paco Rabanne

В самом названии этого аромата уже отражается его сущность – хотите выглядеть на миллион, выбирайте этот запах. С помощью малины, жасмина и меда он превратит вас в желанную женщину, оставляющую после себя привкус роскоши.

Как выглядит этот запах: смотрите фото

Narciso Rouge от Narciso Rodriguez

Цветочный мускус с деревянной подложкой из кедра и штрихом от бобов тонка отличается легкостью, но и веет изысканностью.

Как выглядит аромат: смотрите фото

Это уверенный, современный аромат женщины, которая может себе позволить все, что пожелает. И на которую хочется быть похожей.