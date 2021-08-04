Кто так делает: 15 людей, которые вывели своих родных забавными привычками – фото

Совместная жизнь – это действительно прекрасно. Но бывает, что приходится чем-то жертвовать: иногда любимые или родные могут иметь столь странные привычки в быту, что просто хочется кричать.

Если вы живете не одни, то прекрасно знаете, что иногда приходится привыкать к странным привычек своих любимых или родных в быту. А что делать, мы же их любим ... Но у героев нашей подборки уже не хватило нервов: они поделились забавными привычками своих близких. Эти фото хорошо вас порадуют: возможно, узнаете здесь своего партнера?

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"Как моя девушка нарезает сыр"

Фото reddit lilshowpony99

Разве можно так есть яблоко?

Фото reddit Illustriouspancakes

"Мама моего парня именно так открывает хлеб"

Фото reddit -_MilesPrower_-

"Вот так мой парень оставляет мокрое полотенце"

Фото reddit expensivecocktail

"Мой парень действительно никогда не закрывает зубную пасту"

Фото reddit mugachino

Парень чистит даже те сосиски, которые не нужно чистить

Фото reddit martinimartin

"Брат оставляет недопитую воду на солнце, а потом не хочет ее пить"

Фото reddit real_raxceryte

"Попросила брата принести немного молока"

Фото reddit lil_deccy_420

"Это продолжается до тех пор, пока я не выброшу"

Фото reddit Phenomenon98

Нельзя так класть очки!

Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в

Фото reddit Grabstertv

Интересный способ поедания багета

Фото reddit flinging4845

"Сестра ставит книги так, что ты никогда не найдешь ту, которая тебе нужна"

Фото reddit chickenf1ngers

"В кружочке – те вещи, которые принадлежат мне. Остальное все – моей сестры"

Фото reddit FactorExpert6631

"Папа вот так хранит еду в машине"

Фото reddit pleasekillmern-_-

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"Как моя мама заряжает телефон"

Фото reddit Ernobacsi