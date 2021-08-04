Нужны только соломинки: интересный лайфхак, чтобы ваши украшения не путались

Если вы фанатка различных цепочек и ожерелий, то знаете, как сильно украшения путаются, оказываясь в одной сумочке. Чтобы привести их в порядок, нужно потратить кучу времени. К счастью, есть простой способ исправить ситуацию.

Тиктокерша Дианна Джульетте поделилась интересным лайфхаком, как не позволить всем вашим украшениям в сумке превратились в сплошные узелки, так трудно распутать. Дома легко держать цепочки в аккуратной шкатулке, а вот в путешествии этот совет может вам понадобиться.

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Девушка объяснила: "Раньше, когда я путешествовала на выходные, я надевала все свои цепочки на шею, потому что я всегда боялась, что в сумке они превратятся в узел. Но теперь мне не нужно так делать".

Как это работает

Вам понадобится лишь несколько простых коктейльных соломинок. Нужно только пропустить одну сторону цепочки сквозь отверстие соломинки, а потом застегнуть так, как вы это делаете обычно на шее – готово!

Как сделать так, чтобы цепочки не путались / Скриншот с тиктока @deannagiulietti

В таком виде стороны цепочки не контактируют и не могут запутаться. К тому же конструкция не занимает много места: все ваши украшения компактно помещаются в косметичку и при необходимости их легко можно найти, не копаясь среди других спутанных цепочек.

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Дианна также советует подбирать соломинки под длину цепочки, чтобы украшение можно было легко застегнуть. Если же соломинка слишком длинная, просто обрежьте ее до нужного размера.

Тиктокерша также отмечает, что лучшим выходом будет, конечно, выбирать для такого способа хранения многоразовые соломинки. Однако если вы уже взяли обычные пластиковые, просто не выбрасывайте их после каждой поездки, а используйте как можно дольше – это тоже экологический вариант.

Полное видео лайфхака можно посмотреть здесь: