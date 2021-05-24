Как легко разговорить собеседника: 9 подсказок

С одними людьми уже с первой минуты разговора чувствуется эмоциональная связь, а из других трудно и два слова вытянуть. С любым человеком можно завязать интересный разговор, только нужен особый подход.

Эти 9 советов помогут вам с легкостью установить контакт с любым человеком. Несколько маленьких мелочей, которые стоит добавить к вашему общению превратят неловкое молчание в теплый и откровенный разговор.

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Говорите о себе

Как бы самоуверенно это ни звучало, но это работает. Если у вас совсем нет общих тем, говорите о том, что вас сейчас беспокоит – и человек в любом случае включится в разговор.

Сначала расскажите о себе / Фото Unsplash

Эффект неожиданности

Удивление всегда заставляет человека говорить то, что он думает. Поставьте человеку вопрос, которого он не ожидает.

Когда-то журналист Валерий Аграновский пришел на интервью к известному физику. Тот был не слишком настроен на разговор, однако журналист заметил на доске схемы и спросил, почему атомы рисуют кругами, а не ромбиками, к примеру. Это было так неожиданно, что стало началом очень интересного разговора.

Будьте внимательны

Если человек уже начал что-то рассказывать, проявляйте заинтересованность: кивайте и поддакивайте, говорите фразы по типу "Это так интересно", "Я этого не знал", "Да, теперь я понимаю" – это немного поднимет самооценку собеседника. Также не стоит отводить надолго глаза, чтобы не создавалось впечатление, что вам скучно.

Показывайте, что вам действительно интересна эта беседа / Фото Unsplash

Не бойтесь спрашивать

Бывает, что человек действительно знает гораздо больше чем вы в определенной сфере. Тогда ему будет очень приятно, если вы будете просить разъяснить отдельные моменты, задавать вопрос и тому подобное. Так очень легко разговорить человека.

Все индивидуально

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO

Избегайте общих вопросов и учитывайте личность вашего собеседника: его необычную профессию, интересных родственников, город, в котором он проживает и тому подобное. Вы можете, к примеру, спросить об особенностях его работы: "Мой друг, узнав, что я увижусь с вами, очень просил спросить...".

Подумайте о чувствах

Хороший собеседник – тот, кто замечает реакции человека и его эмоции. Если вы увидели, что какая-то тема задела человека, спросите об этом: "Кажется, вы взволнованы", "Это вам неприятно?", "Вижу, что у вас это вызвало положительные эмоции".

Обращайте внимание на реакции человека / Фото Freepik

Высказывайте реакцию

То же касается и ваших эмоций. Реплика или история собеседника пробудила в вас воспоминания или определенные чувства? Не бойтесь об этом рассказывать, раскрываясь человеку с разных сторон, ведь это означает, что вам можно доверять.

О неприятных ощущениях стоит говорить с позиции наблюдателя: "Вы знаете, я чувствую в себе желание возразить вам… Это интересно – мне хочется возразить человеку, с которым мне так интересно разговаривать..."

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Бросайте вызов

При этом вы не должны пытаться как-то понравиться человеку, только пробудить в ней интерес. Чтобы оживить ваш разговор, меняйтесь ролями, чтобы собеседник также захотел узнать что-то о вас: "А теперь ваша очередь!", "Жду каверзных вопросов", – говорите это с юмором, чтобы разговор не превратился в допрос.

Предложите человеку также то спросить / Фото Unsplash

Будьте иногда отстранены

Вам нужно поставить собеседнику не слишком приятное вопрос? Говорите это не от своего лица, сохраняя дружеский тон: "Я бы сам никогда не задал этот вопрос, однако меня просили узнать ...", "Не хочется этого говорить, но..." или "На моем месте какой-то нетактичный человек мог спросить...","… А потом мы сразу же вернемся к нашему разговору".