Чем интересна биография одной из самых известных женщин современной Украины и какие тайны скрывает ее жизнь, рассказывает Life 24.

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Писательница, что могла ею не быть

Лина Костенко родилась в небольшом городе Ржищев, Киевской области, в семье учителей. По первому образованию она педагог, а второе высшее получала в Московском литературном институте Горького.

В детстве писательница мечтала быть летчицей. Как-то она даже решила прыгнуть с парашютом. Для этого тогда еще маленькая Лина взяла старый мамин зонтик, ободрала черную ткань, ведь парашют должен быть белым, каким видела его в небе, натянула на каркас простыню. Тогда она забралась на чердак и, откинув лестницу, прыгнула. Конечно, девочка сильно ушиблась, но мечтать после того не перестала.

Также внучка писательницы Ярослава-Франческа Барбьери как-то рассказывала, что бабушка могла выбрать не литературу, а философию. По ее словам, Костенко с подросткового возраста была влюблена в эту дисциплину, уже тогда читала Руссо, Дидро, Вольтера, Канта. Но на философский факультет университета Шевченко поступление для нее было закрыто из-за "неблагонадежности" семьи.



Лина Костенко с семьей / Фото uahistory.com

"Женщина-оружие" с рождения

Отец поэтессы, педагог и полиглот Василий Костенко самостоятельно овладел 12 языками и преподавал в местной школе чуть ли не все предметы. Однако в 1936 году его как "врага народа" осудили на 10 лет концлагерей.

Существует история, что, когда к нему пришли с обыском энкаведисты и сказали: "Показывай, где ты прячешь оружие", Костенко улыбнулся и кивнул на колыбель: "Вон там". Там спала маленькая Лина.

Если эта легенда правдива, то отец Лины Костенко точно не ошибся. В советские времена писательница принимала активное участие в диссидентском движении. Она была частью движения шестидесятников, которые боролись за сохранение украинского языка, культуры, побуждали возрождать национальное сознание.

Так, в 1965 году поэтесса вместе с кинорежиссером Сергеем Параджановым, поэтом Иваном Драчем, авиаконструктором Олегом Антоновым и другими деятелями направила к власти письмо-протест против арестов украинской интеллигенции и требовала сделать публичными рассмотрения судебных дел. Она также написала открытое письмо в газету "Литературная Украина" в защиту Вячеслава Черновола в 1968 году.

После этого имя поэтессы больше не упоминали в прессе. Впоследствии за поддержку украинских диссидентов произведения Лины Костенко запретили печатать. Долгих 16 лет поэтесса была вынуждена писать "в ящик". Например, известный сегодня роман в стихах "Маруся Чурай" был написан именно в этот период.



Лина Костенко в кругу шестидесятников / Фото ukurier.gov.ua

Литераторка, которая не боится воен

Когда в 2022-м году началось полномасштабное вторжение, Костенко находилась в Киеве и, по ее же словам, работала даже тогда, когда под городом шли бои.

Первый месяц я следила за каждым шагом и нюансом этой войны. А потом взяла себя в руки и начала писать, писать, и все. А другие люди каждый в своей профессии делает свое,

– рассказывала в одном из своих немногочисленных новых интервью поэтесса.

В общем такая позиция писательницы не удивляет. Детство Лины Костенко прошло в годы Второй мировой. Она мало рассказывает об этом, но в стихах можно встретить строки о "балетной школе" заминированного поля и "детство, убитое на войне".

Я же принадлежу к поколению, которое пережило Вторую мировую войну. И эти бомбы в четыре часа утра – мне они привычны с детства. Теперь я снова услышала те самые бомбы, страшнее, и, должна вам сказать, я не испугалась. Ни разу не пошла в укрытие. Оно гудит, думаю, хорошо, пусть: убьет, то убьет,

– делилась литераторка.

Лина Костенко впервые за 12 лет дала интервью: смотрите видео

Голос Чернобыля

После Чернобыльской катастрофы Лина Костенко участвовала в научных экспедициях в Чернобыльскую зону. Она одна из немногих украинских писателей, кто регулярно отправлялся туда и освещал эту трагедию в своих стихах. По ее словам, там она спасала свою душу.

О Чернобыльской катастрофе она говорила и в своих нечастых публичных выступлениях в начале 2000-х, которые сразу становились резонансными. А когда ее пригласили на телевизионную программу, она в свою очередь позвала группу в Овручский район и большую часть программы рассказывала о Зоне.



Лина Костенко во время одной из поездок в Чернобыльскую зону / Фото "Українский тиждень"

Призвана только писать

Когда в 2000 году по случаю семидесятилетия Лины Костенко тогдашний президент Леонид Кучма наградил ее орденом Ярослава Мудрого V степени, она отказалась идти на церемонию награждения.

А впоследствии, при президентстве Виктора Ющенко, отказалась и от звания "Герой Украины".

Политической бижутерии не ношу,

– именно так Лина Костенко ответила на намерение наградить ее знаком отличия.

Украинка, что могла иметь Нобеля

В 1967 году кандидатуру поэтессы выдвигали на получение Нобелевской премии. В списке из 70 авторов также были фамилии Павла Тычины и Ивана Драча. Их имена нашли в документах, которые в 2017 году обнародовала Шведская академия наук, ведь вся документация Нобелевского комитета держится в секрете в течение 50 лет.

Также в 2022 году комитет Верховной Рады сообщал, что хочет выдвинуть кандидатуру Лины Костенко на Нобелевскую премию по литературе в 2022 году.

Внучка Ярослава-Франческа Барбьери предполагает, что тот факт, что ее бабушка до сих пор не имеет международного признания, – это следствие отсутствия государственного продвижения, переводов и собственно стиля жизни самой Костенко, которая предпочитает уединение.

Наиболее цитируемая авторка

В соцсетях Лины Костенко нет. Однако в инстаграме и фейсбуке популярны несколько страниц, подписанные именем поэтессы, а также много поклонников находят цитаты авторки.

Наиболее известными из них являются следующие: