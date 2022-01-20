Лучше бы не делала: девушка насмешила людей неудачной татуировкой

Британка наглядно показала, почему никогда нельзя обращаться в сомнительные тату-салоны. Там могут сделать настолько неудачную татуировку, что просто стыдно будет ее показывать.

Так было в случае с британкой Кортни Маколифф, желавшей набить небольшой рисунок на руке. Женщина поделилась в своем тиктоке courtneyandrue историей неудачного похода в тату-салон.

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Татуировка получилась совершенно непонятной

24-летняя Кортни уехала отдыхать в английский город Скегнесс, где увидела местный тату-салон с очень дешевыми услугами. За небольшую татуировку нужно было заплатить всего 20 фунтов стерлингов.

Девушка "клюнула" на привлекательную цену – и решила сделать небольшую надпись на руке в честь своего сына Рубена. Но все пошло не по плану.

Мастер сделал татуировку, но получилось она слишком неудачной. Он подобрал настолько странный шрифт, что имя вообще сложно было прочесть. Но, кажется, девушка не сильно расстроилась: признает, что за такую ​​сумму нельзя было надеяться на качественное тату.

Татуировка, которую сделали для Кортни / Скриншот тикток courtneyandrue

Вы получаете то, за что платите – лаконично подписала видео Кортни.

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Ролик порадовал пользователей тиктока: люди делились собственными историями неудачных походов в тату-салоны, а кто-то просто подбодрил девушку. Всего видео набрало 45 тысяч просмотров и около тысячи комментариев: