Идеальный макияж для вечеринки: в чем секрет эффектного образа

Макияж для вечеринки не имеет ограничений или рамок, поэтому можно создать смелый образ, который будет приковывать взгляды других. Неважно, будет ли это классический элегантный или яркий макияж, однако существует несколько советов, которые помогут сделать особые акценты.

Так, особое внимание надо обратить на тени, губную помаду и румяна. Профессиональная визажистка Мата Мариэль поделилась собственными советами и техниками, которые помогут создать невероятный вечерний макияж.

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Совет 1 – мерцающие губы мерцающие губы

При создании макияжа для вечеринки нельзя не добавить немного блесток. Чтобы создать эффектный макияж губ, необходимо поверх нюдовой помады нанести мерцающие оттенки. Если же такой мерцающей помады нет, то можно смешать обычный прозрачный блеск с хайлайтером.

Смешайте блеск для губ с пигментом на тыльной стороне ладони, а затем вотрите в кожу. Это создаст красивое сияние и будет идеальным дополнением к макияжу,

– говорит визажистка.

Она добавила, что в таком способе есть что-то от 90-х, однако это создает особый шарм. Кроме того, с помощью такого лайфхака губы будут выглядеть больше.

Эффектные мерцающие губы: смотрите видео

Совет 2 – блестки на глаза блестки на глаза

Прежде всего стоит отметить, что блестки необходимо добавлять или на глаза, или на губы. В противном же случае образ может получиться комичным и неуместным.

Визажистка Мариэль советует, что создать эффект эйфории и придать вечеринке атмосферы помогут мерцающие тени. По словам специалиста, необходимо немного взять блесток или мерцающих теней на кончик пальца и легкими движениями нанести на веки.

Блестки для макияжа глаз: смотрите видео

Если дуга хочет больше блеска, то можно добавить мерцающих теней золотистого, розового или вишневого цвета на щеки. Как говорит Мариэль, таким образом можно получить "дополнительный оттенок" тона макияжа.

Яркий и эффектный макияж глаз для вечеринки: смотрите видео

Совет 3 – эффектные румяна эффектные румяна

Визажистка советует обратить внимание на яркие оттенки – красный, оранжевый или розовый. Также румяна следует наносить непосредственно на щеки, а также можно добавить такого же оттенка на кончик носа.

Мариэль отмечает, что не стоит бояться экспериментировать с румянами, ведь они также помогают создать яркий образ. Если же кажется, что румян получилось много, то это всегда можно исправить с помощью консилера.

Как наносить румяна для макияжа на вечеринку: смотрите видео

Совет 4 – цветная тушь цветная тушь

Использование цветной туши – один из самых простых способов создать необычный макияж для вечеринки. Так, можно попробовать синюю тушь. Визажистка утверждает, что обычно такие оттенки очень пигментированные, поэтому хорошо закрашивают ресницы. Такой эффектный образ можно совместить с белым праймером.

Цветная тушь для яркого макияжа: смотрите видео

В любом случае, макияж для вечеринки может быть очень смелым и ярким. Он позволяет провести такие эксперименты, которые в ежедневном макияже практически нереальны.