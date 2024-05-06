Как визуально увеличить глаза: советы и секреты эффектного макияжа

Первое, на что обращают внимание как мужчины, так и женщины - глаза. Выразительный взгляд придает образу привлекательности, а правильно подобранный макияж, будто магнитом притягивает внимание партнера.

Если от природы у девушки небольшие глаза, которые глубоко посажены, то это с легкостью можно исправить с помощью макияжа. Как еще сделать и какие советы дают визажисты – далее в материале Life 24.

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Секреты макияжа, который увеличивает глаза

Чтобы визуально сделать взгляд более выразительным, а глаза – больше, необходимо придерживаться определенных правил в макияже.

Обязательное использование консилера и хайлайтера

Не стоит пренебрегать консилером, ведь его использование поможет скрыть синяки под глазами. Они делают глаза меньше, подчеркивают морщины и отечность, поэтому для выразительного взгляда необходимо скрыть синяки.

Обязательным также является использование хайлайтера, ведь он поможет поднять взгляд. Визажисты советуют нанести небольшое количество продукта у контура бровей – это поможет визуально приподнять брови и сделать взгляд открытым.

Заполнить пространство между ресницами

Визажисты советуют заполнять пространство между ресницами, чтобы сделать глаза визуально больше. Такой лайфхак поможет создать четкую линию формы глаз, а в сочетании со стрелками сделает взгляд открытым.

Щипчики и тушь

Чтобы сделать взгляд визуально больше, стоит уделить внимание ресницам. Так, необходимо подкрутить их специальными щипцами, а также тщательно прокрасить тушью. Визажисты добавляют, что надо выбирать тушь не ту, что удлиняет ресницы, а для объема – именно такая поможет сделать взгляд более выразительным.



Тушь и подкручивание ресниц – важный этап в выразительном макияже глаз / Фото Pexels / Antoni Shkraba

Сочетание светлых и темных теней

Помогут визуально сделать глаза больше и комбинации теней. Так, светлые и темные тени для век в правильно сочетании смогут открыть взгляд. По советам визажистов, светлые тени следует наносить на центр века, а темные – на внешний угол. Кроме того, надо тщательно растушевывать средства, чтобы не был заметен резкий переход.

Подводка для глаз

Как ни странно, но, чтобы визуально увеличить глаза, необходимо выбирать светлые оттенки подводки. Визажисты объясняют, что голубые подводки делают белки глаз светлее, а это – визуально увеличивает глаза.

Как увеличить глаза вдвое

Увеличить глаза можно и с помощью одного простого трюка. Так, блогерка советует нарисовать потайную стрелку, которая раскроет взгляд.

Одри Бус рассказала, что для начала необходимо сделать обычный макияж с тонкой стрелкой. После этого она советует продублировать черную стрелку белым карандашом и тщательно ее растушевать, чтобы осталась только тень.

Когда стрелка будет растушевана, то необходимо взять коричневые тени и с помощью кисточки нанести их на белую стрелку. Для завершения макияжа надо воспользоваться тушью, что добавляет объема.

Блогер показала, как вдвое увеличить глаза: смотрите видео

К слову, визажисты добавляют, что визуально увеличить глаза помогут губы. Так, акцент на губах раскроет взгляд и будет притягивать к нему внимание.