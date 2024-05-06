Как визуально увеличить глаза: советы и секреты эффектного макияжа
Первое, на что обращают внимание как мужчины, так и женщины - глаза. Выразительный взгляд придает образу привлекательности, а правильно подобранный макияж, будто магнитом притягивает внимание партнера.
Если от природы у девушки небольшие глаза, которые глубоко посажены, то это с легкостью можно исправить с помощью макияжа. Как еще сделать и какие советы дают визажисты – далее в материале Life 24.
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Секреты макияжа, который увеличивает глаза
Чтобы визуально сделать взгляд более выразительным, а глаза – больше, необходимо придерживаться определенных правил в макияже.
- Обязательное использование консилера и хайлайтера
Не стоит пренебрегать консилером, ведь его использование поможет скрыть синяки под глазами. Они делают глаза меньше, подчеркивают морщины и отечность, поэтому для выразительного взгляда необходимо скрыть синяки.
Обязательным также является использование хайлайтера, ведь он поможет поднять взгляд. Визажисты советуют нанести небольшое количество продукта у контура бровей – это поможет визуально приподнять брови и сделать взгляд открытым.
- Заполнить пространство между ресницами
Визажисты советуют заполнять пространство между ресницами, чтобы сделать глаза визуально больше. Такой лайфхак поможет создать четкую линию формы глаз, а в сочетании со стрелками сделает взгляд открытым.
- Щипчики и тушь
Чтобы сделать взгляд визуально больше, стоит уделить внимание ресницам. Так, необходимо подкрутить их специальными щипцами, а также тщательно прокрасить тушью. Визажисты добавляют, что надо выбирать тушь не ту, что удлиняет ресницы, а для объема – именно такая поможет сделать взгляд более выразительным.
Тушь и подкручивание ресниц – важный этап в выразительном макияже глаз / Фото Pexels / Antoni Shkraba
- Сочетание светлых и темных теней
Помогут визуально сделать глаза больше и комбинации теней. Так, светлые и темные тени для век в правильно сочетании смогут открыть взгляд. По советам визажистов, светлые тени следует наносить на центр века, а темные – на внешний угол. Кроме того, надо тщательно растушевывать средства, чтобы не был заметен резкий переход.
- Подводка для глаз
Как ни странно, но, чтобы визуально увеличить глаза, необходимо выбирать светлые оттенки подводки. Визажисты объясняют, что голубые подводки делают белки глаз светлее, а это – визуально увеличивает глаза.
Как увеличить глаза вдвое
Увеличить глаза можно и с помощью одного простого трюка. Так, блогерка советует нарисовать потайную стрелку, которая раскроет взгляд.
Одри Бус рассказала, что для начала необходимо сделать обычный макияж с тонкой стрелкой. После этого она советует продублировать черную стрелку белым карандашом и тщательно ее растушевать, чтобы осталась только тень.
Когда стрелка будет растушевана, то необходимо взять коричневые тени и с помощью кисточки нанести их на белую стрелку. Для завершения макияжа надо воспользоваться тушью, что добавляет объема.
Блогер показала, как вдвое увеличить глаза: смотрите видео
К слову, визажисты добавляют, что визуально увеличить глаза помогут губы. Так, акцент на губах раскроет взгляд и будет притягивать к нему внимание.