Мама отказалась идти на свадьбу дочери: она влюбилась в жениха

Мама призналась в любви жениху перед свадьбой дочери. Девушка не знает, как правильно поступить в этой ситуации, ведь ее семья буквально разваливается на глазах. Она не ожидала такого от родной матери.

Шокированная невеста поделилась своей историей с пользователями форума WeddingBee. Она всегда была в прекрасных отношениях с мамой. Но признание от нее полностью перевернуло все с ног на голову.

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Мама чувствовала себя несчастно в браке

Авторша встречается со своим любимым Джоном в течение двух лет, а недавно они обручились. Все было действительно прекрасно – парень еще и прекрасно ладил с ее мамой: они каждые выходные ходили играть в теннис.

Недавно женщина не удержалась – и рассказала все своей дочери.

Она сказала, что испытывает романтические чувства к Джону. Еще утверждала, что на протяжении многих лет несчастна в браке с моим отцом. А Джон помог ее чувствовать себя так, как она никогда раньше себя не чувствовала с папой, – рассказала невеста.

Мама успокоила дочь, что между ними ничего не было. Но если у нее появится такая возможность, то она будет действовать в соответствии со своими чувствами. Поэтому не хочет приходить на свадьбу или вообще быть рядом, пока влечение не исчезнет.

Мама призналась, что влюблена в жениха дочери / Фото Unsplash

Как отреагировал отец невесты

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По словам дочери, папа решил переехать жить в гостиницу, пока его жена не получит терапию. Жених сразу же позвонил будущей свекрови и объяснил, что между ними точно ничего не будет.

Мама плакала, когда он это говорил, просто отвечая: "Я знаю, я знаю", – утверждает невеста.

Женщина просила прощения в дочери по телефону, но та ее игнорировала. Она вообще в ступоре от этой ситуации. Да еще и парень начал понемногу отдаляться. Пользователи форума поддержали девушку, но многие утверждали, что отношения с мамой вряд ли удастся наладить: