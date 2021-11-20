Мама отказалась идти на свадьбу дочери: она влюбилась в жениха
Источник:Weddingbee
Мама призналась в любви жениху перед свадьбой дочери. Девушка не знает, как правильно поступить в этой ситуации, ведь ее семья буквально разваливается на глазах. Она не ожидала такого от родной матери.
Шокированная невеста поделилась своей историей с пользователями форума WeddingBee. Она всегда была в прекрасных отношениях с мамой. Но признание от нее полностью перевернуло все с ног на голову.
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Мама чувствовала себя несчастно в браке
Авторша встречается со своим любимым Джоном в течение двух лет, а недавно они обручились. Все было действительно прекрасно – парень еще и прекрасно ладил с ее мамой: они каждые выходные ходили играть в теннис.
Недавно женщина не удержалась – и рассказала все своей дочери.
Она сказала, что испытывает романтические чувства к Джону. Еще утверждала, что на протяжении многих лет несчастна в браке с моим отцом. А Джон помог ее чувствовать себя так, как она никогда раньше себя не чувствовала с папой, – рассказала невеста.
Мама успокоила дочь, что между ними ничего не было. Но если у нее появится такая возможность, то она будет действовать в соответствии со своими чувствами. Поэтому не хочет приходить на свадьбу или вообще быть рядом, пока влечение не исчезнет.
Мама призналась, что влюблена в жениха дочери / Фото UnsplashВиды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO.
Как отреагировал отец невесты
По словам дочери, папа решил переехать жить в гостиницу, пока его жена не получит терапию. Жених сразу же позвонил будущей свекрови и объяснил, что между ними точно ничего не будет.
Мама плакала, когда он это говорил, просто отвечая: "Я знаю, я знаю", – утверждает невеста.
Женщина просила прощения в дочери по телефону, но та ее игнорировала. Она вообще в ступоре от этой ситуации. Да еще и парень начал понемногу отдаляться. Пользователи форума поддержали девушку, но многие утверждали, что отношения с мамой вряд ли удастся наладить:
- Суть не в том, что чувства твоей мамы неправильны. Она просто не должна была об этом рассказывать. Если она понимала, что надо отдалиться, то должна была просто это сделать.
- Она не должна была говорить тебе о своих чувствах.
- Мне очень жаль. Это ужасная ситуация. Я бы порекомендовала поговорить с вашим женихом и разобраться, почему он отдалился. Понятно, что это не твоя вина. Консультации для пар помогут вам.