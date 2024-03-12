Трендовые и магические дизайны: идеи маникюра для каждого знака зодиака

Астрология, как наука, возникла тысячи лет назад. Ее влияние настолько сильно, что некоторые не могут выбрать татуировку или парфюм, не учитывая знак зодиака. В сети можно найти даже дизайны маникюра для каждого знака зодиака.

Зодиакальный маникюр может быть разным. С одной стороны, можно сделать более абстрактные дизайны, которые будут соответствовать эстетике цветов солнца, луны или непосредственно знаков зодиака. С другой же – дизайн может быть смелым с конкретным изображением зодиака. Как можно обыграть свой знак на ногтях – ниже в подборке.

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Огненный маникюр для Овна

Овен – знак со стихией огня. На ум сразу приходят яркие оттенки оранжевого и красного, так что можно смело создавать маникюр в таких цветах.

Маникюр для Овна: смотрите фото

Земная аура Тельца

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto . Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Для земного знака зодиака Тельца успешными являются оттенки зеленого, синего и коричневого цветов. В такой палитре можно оформить и дизайн ногтей. К слову, оливково-зеленый также подойдет Тельцам.

Маникюр для Тельца: смотрите видео

Квадратные ногти для Близнецов

Желтый, синий и зеленый считаются основными цветами Близнецов. К примеру, воздушный знак зодиака можно передать, соединив различные цвета. В то же время в сети можно найти смелый дизайн с надписью "Gemini", что в переводе означает знак зодиака – Близнецы.

Маникюр для Близнецов: смотрите видео

Серебристые дизайны для Рака

Рак – водный знак зодиака, который известен своим мягким и спокойным характером. Эксперты предлагают Ракам обратить внимание на серебристые мерцающие оттенки, которые создадут идеальный маникюр.

Маникюр для Рака: смотрите фото

Абстрактные ногти для Льва

Лев, как и Овен, огненный знак зодиака, который ассоциируется с яркими оттенками оранжевого, красного и золотого. Невероятным Львам стоит отдать предпочтение абстрактным дизайнам, которые создадут эффектный образ.

Маникюр для Льва: смотрите фото

Элегантный маникюр для Девы

Дева также земной знак, который склоняется к оттенкам зеленого, коричневого и других нейтральных тонов. В этой эстетике можно создать элегантный маникюр, который в сочетании с разными цветами будет выглядеть необычно.

Маникюр для Девы: смотрите видео

Волшебный маникюр для Весов

Весы – воздушный знак, который известен своей очаровательной и идеалистической натурой. Его характеризуют мечтательные оттенки розового, голубого и фиолетового, поэтому в таких тонах можно создать нежный маникюр.

Маникюр для Весов: смотрите видео

Омбре для Скорпиона

Скорпион – водный знак, который известен своим зажигательной и мощной натурой. Такую манеру поведения можно продемонстрировать ярким маникюром-омбре с глубокими оттенками красного, темно-бордового и черного.

Маникюр для Скорпиона: смотрите видео

Уверенный маникюр для Стрельца

Стрелец соответствует стихии огня и ассоциируется с яркими оттенками фиолетового. Такой цвет демонстрирует уверенный и веселый дух этого знака зодиака.

Маникюр для Стрельца: смотрите видео

Хромированный маникюр для Козерога

Козерог – земной знак, который характеризуется дальновидностью и стремлением детально спланировать свой будущий путь. Этот знак зодиака склоняется к коричневым, зеленым и синим оттенкам. Эксперты предлагают Козерогам попробовать хромированный маникюр, который будет выглядеть эффектно.

Маникюр для Козерога: смотрите фото

Непредсказуемый маникюр для Водолея

Водолей также является воздушным знаком, который известен своим критическим мышлением, непредсказуемостью и изобретательностью. Этот знак зодиака лучше всего подчеркнет маникюр, дизайн которого будет отличаться на каждом ногте.

Маникюр для Водолея: смотрите фото

Аквамариновый маникюр для Рыб

Рыбы – водный знак, которые ассоциируются с яркими, но в то же время спокойными оттенками. Этому знаку зодиака подойдет аквамариновый маникюр с текстурным дизайном.

Маникюр для Рыб: смотрите видео

К слову, необязательно делать маникюр, который в точности будет соответствовать цветам определенного знака зодиака. В сети можно увидеть немало дизайнов, когда различные мерцающие оттенки сочетают с тематическими зодиакальными наклейками.

Магический маникюр: смотрите видео

Такие дизайны действительно имеют магический вид. Золотые звездочки, луны или солнце – создадут эффектный дизайн для тех, кто хочет попробовать такой маникюр. Также можно поэкспериментировать с лаками-хамелеонами, которые при разном освещении будут играть другими красками.