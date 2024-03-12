Трендовые и магические дизайны: идеи маникюра для каждого знака зодиака
Источник:Byrdie
Астрология, как наука, возникла тысячи лет назад. Ее влияние настолько сильно, что некоторые не могут выбрать татуировку или парфюм, не учитывая знак зодиака. В сети можно найти даже дизайны маникюра для каждого знака зодиака.
Зодиакальный маникюр может быть разным. С одной стороны, можно сделать более абстрактные дизайны, которые будут соответствовать эстетике цветов солнца, луны или непосредственно знаков зодиака. С другой же – дизайн может быть смелым с конкретным изображением зодиака. Как можно обыграть свой знак на ногтях – ниже в подборке.
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Огненный маникюр для Овна
Овен – знак со стихией огня. На ум сразу приходят яркие оттенки оранжевого и красного, так что можно смело создавать маникюр в таких цветах.
Маникюр для Овна: смотрите фото
Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.
Земная аура Тельца
Для земного знака зодиака Тельца успешными являются оттенки зеленого, синего и коричневого цветов. В такой палитре можно оформить и дизайн ногтей. К слову, оливково-зеленый также подойдет Тельцам.
Маникюр для Тельца: смотрите видео
Квадратные ногти для Близнецов
Желтый, синий и зеленый считаются основными цветами Близнецов. К примеру, воздушный знак зодиака можно передать, соединив различные цвета. В то же время в сети можно найти смелый дизайн с надписью "Gemini", что в переводе означает знак зодиака – Близнецы.
Маникюр для Близнецов: смотрите видео
Серебристые дизайны для Рака
Рак – водный знак зодиака, который известен своим мягким и спокойным характером. Эксперты предлагают Ракам обратить внимание на серебристые мерцающие оттенки, которые создадут идеальный маникюр.
Маникюр для Рака: смотрите фото
Абстрактные ногти для Льва
Лев, как и Овен, огненный знак зодиака, который ассоциируется с яркими оттенками оранжевого, красного и золотого. Невероятным Львам стоит отдать предпочтение абстрактным дизайнам, которые создадут эффектный образ.
Маникюр для Льва: смотрите фото
Элегантный маникюр для Девы
Дева также земной знак, который склоняется к оттенкам зеленого, коричневого и других нейтральных тонов. В этой эстетике можно создать элегантный маникюр, который в сочетании с разными цветами будет выглядеть необычно.
Маникюр для Девы: смотрите видео
Волшебный маникюр для Весов
Весы – воздушный знак, который известен своей очаровательной и идеалистической натурой. Его характеризуют мечтательные оттенки розового, голубого и фиолетового, поэтому в таких тонах можно создать нежный маникюр.
Маникюр для Весов: смотрите видео
Омбре для Скорпиона
Скорпион – водный знак, который известен своим зажигательной и мощной натурой. Такую манеру поведения можно продемонстрировать ярким маникюром-омбре с глубокими оттенками красного, темно-бордового и черного.
Маникюр для Скорпиона: смотрите видео
Уверенный маникюр для Стрельца
Стрелец соответствует стихии огня и ассоциируется с яркими оттенками фиолетового. Такой цвет демонстрирует уверенный и веселый дух этого знака зодиака.
Маникюр для Стрельца: смотрите видео
Хромированный маникюр для Козерога
Козерог – земной знак, который характеризуется дальновидностью и стремлением детально спланировать свой будущий путь. Этот знак зодиака склоняется к коричневым, зеленым и синим оттенкам. Эксперты предлагают Козерогам попробовать хромированный маникюр, который будет выглядеть эффектно.
Маникюр для Козерога: смотрите фото
Непредсказуемый маникюр для Водолея
Водолей также является воздушным знаком, который известен своим критическим мышлением, непредсказуемостью и изобретательностью. Этот знак зодиака лучше всего подчеркнет маникюр, дизайн которого будет отличаться на каждом ногте.
Маникюр для Водолея: смотрите фото
Аквамариновый маникюр для Рыб
Рыбы – водный знак, которые ассоциируются с яркими, но в то же время спокойными оттенками. Этому знаку зодиака подойдет аквамариновый маникюр с текстурным дизайном.
Маникюр для Рыб: смотрите видео
К слову, необязательно делать маникюр, который в точности будет соответствовать цветам определенного знака зодиака. В сети можно увидеть немало дизайнов, когда различные мерцающие оттенки сочетают с тематическими зодиакальными наклейками.
Магический маникюр: смотрите видео
Такие дизайны действительно имеют магический вид. Золотые звездочки, луны или солнце – создадут эффектный дизайн для тех, кто хочет попробовать такой маникюр. Также можно поэкспериментировать с лаками-хамелеонами, которые при разном освещении будут играть другими красками.