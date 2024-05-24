Маникюр для выпускного бала: как идеально подобрать цвет лака к платью
Источник:Teen Vogue
Туфли, клатч и украшения к выпускному платью могут быть главным акцентом, но не стоит забывать и о выпускном маникюре. Он может значительно дополнить общий образ.
Как выбрать цвет ногтей в зависимости от оттенка платья, чтобы в результате образ был гармоничным, рассказываем далее.
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Маникюр для черного платья
Выбирая выпускные ногти к черному платью, можно двигаться в любом направлении. Знаменитый мастер маникюра Бет Фрике советует быть смелыми и сочетать яркие оттенки, что будут делать образ оригинальным.
Яркие ногти к черному платью: смотрите фото
Маникюр для белого платья
С белым платьем лучше всего будут сочетаться классические нюдовые розовые ногти или нестандартное яркое решение. Белый наряд – это отличная возможность выбрать акцентные ногти для выпускного.
Розовый маникюр к белому платью: смотрите фото
Маникюр для красного платья
С красным, более чем с другими цветами, действительно важно выбрать правильный оттенок. Платье с теплым подтоном потребует соответственно теплого оттенка ногтей, тогда как холодного – более сдержанных цветов.
Беспроигрышным вариантом к красному платью может быть красный маникюр в тон к наряду.
Красный маникюр: смотрите фото
Маникюр для розового платья
Для такого образа можно попробовать что-то веселое и уникальное, например нежный голубой или мятно-зеленый цвета, которые будут сочетаться с аксессуарами или макияжем глаз. Также к розовому платью можно выбрать яркие белые ногти с блеском.Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.
Голубой маникюр: смотрите фото
Маникюр для голубого или синего платья
Эти цвета прекрасно сочетаются с подобными оттенками, поэтому беспроигрышным вариантом будет маникюр в тон к наряду. Также отличным вариантом станет белый, бежевый и молочный цвета, которые придадут образу нежности.
Светлый маникюр: смотрите фото
Маникюр для платья с принтом
Если вы планируете надевать цветочное или любое другое принтованное платье, компенсируйте узор однотонным контрастным маникюром или дизайном с блеском.
Блестящий маникюр: смотрите фото
Маникюр для золотого платья
Идеальным дополнением к золотому платью будут ногти теплого, однотонного цвета, например оранжевые или красные. Также стильно будет смотреться золотой маникюр.
Золотой маникюр: смотрите фото
Маникюр для серебристого платья
Для выпускного платья серебристого цвета выберите холодный оттенок ногтей.
Холодные ногти: смотрите фото
Хорошим дополнением к такому образу будет серый, нежно-фиолетовый или голубой лак. Они прекрасно подходят к серебру и идеально подходят для выпускного вечера.