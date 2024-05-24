Маникюр для выпускного бала: как идеально подобрать цвет лака к платью

Туфли, клатч и украшения к выпускному платью могут быть главным акцентом, но не стоит забывать и о выпускном маникюре. Он может значительно дополнить общий образ.

Как выбрать цвет ногтей в зависимости от оттенка платья, чтобы в результате образ был гармоничным, рассказываем далее.

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Маникюр для черного платья

Выбирая выпускные ногти к черному платью, можно двигаться в любом направлении. Знаменитый мастер маникюра Бет Фрике советует быть смелыми и сочетать яркие оттенки, что будут делать образ оригинальным.

Яркие ногти к черному платью: смотрите фото

Маникюр для белого платья

С белым платьем лучше всего будут сочетаться классические нюдовые розовые ногти или нестандартное яркое решение. Белый наряд – это отличная возможность выбрать акцентные ногти для выпускного.

Розовый маникюр к белому платью: смотрите фото

Маникюр для красного платья

С красным, более чем с другими цветами, действительно важно выбрать правильный оттенок. Платье с теплым подтоном потребует соответственно теплого оттенка ногтей, тогда как холодного – более сдержанных цветов.

Беспроигрышным вариантом к красному платью может быть красный маникюр в тон к наряду.

Красный маникюр: смотрите фото

Маникюр для розового платья

Для такого образа можно попробовать что-то веселое и уникальное, например нежный голубой или мятно-зеленый цвета, которые будут сочетаться с аксессуарами или макияжем глаз. Также к розовому платью можно выбрать яркие белые ногти с блеском.

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Голубой маникюр: смотрите фото

Маникюр для голубого или синего платья

Эти цвета прекрасно сочетаются с подобными оттенками, поэтому беспроигрышным вариантом будет маникюр в тон к наряду. Также отличным вариантом станет белый, бежевый и молочный цвета, которые придадут образу нежности.

Светлый маникюр: смотрите фото

Маникюр для платья с принтом

Если вы планируете надевать цветочное или любое другое принтованное платье, компенсируйте узор однотонным контрастным маникюром или дизайном с блеском.

Блестящий маникюр: смотрите фото

Маникюр для золотого платья

Идеальным дополнением к золотому платью будут ногти теплого, однотонного цвета, например оранжевые или красные. Также стильно будет смотреться золотой маникюр.

Золотой маникюр: смотрите фото

Маникюр для серебристого платья

Для выпускного платья серебристого цвета выберите холодный оттенок ногтей.

Холодные ногти: смотрите фото

Хорошим дополнением к такому образу будет серый, нежно-фиолетовый или голубой лак. Они прекрасно подходят к серебру и идеально подходят для выпускного вечера.