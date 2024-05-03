Цветы и зайчики: идеи нежных дизайнов маникюра к Пасхе
Источник:Cosmopolitan
Тематические дизайны маникюра – это большой простор для фантазии и воплощения самых ярких идей. Не стоит ограничивать себя в этом и на Пасху.
Какой дизайн для ногтей выбрать на нынешнюю Пасху, чтобы иметь стильный и милый вид, рассказываем далее.
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Пасхальные точечки
Одними из самых популярных пасхальных дизайнов нескольких последних лет являются покрытия, имитирующие точечки перепелиных яиц. Такой маникюр можно увидеть в различных вариациях, в частности в сочетании с красочным френчем.
Как выглядит такой дизайн: смотрите фото
Белый кролик
Этот минималистичный и нежный маникюр станет удачным дополнением к любому образу на Пасху, а также будет актуальным без привязки к празднику.
Дизайн с кроликом: смотрите фото
Морковная поляна
Такой маникюр с узором моркови и кроликов в пасхальном стиле является достаточно насыщенным и сочетает в себе, как праздничные символы, так и трендовый розовый оттенок, что точно не оставит ногти без внимания.
Розовый маникюр с морковью: смотрите фото
Микро цветы
Весенний бум неоновых пастельных тонов в сочетании с яркими ногтями, покрытыми микро цветами, делает этот маникюр действительно праздничным и на все сто весенним.
Микро цветы в маникюре: смотрите фото
Треснувший френч
Подобный дизайн является идеальным выбором на Пасху для любителей французского маникюра.
Как выглядит необычный френч: смотрите фото
Он сочетает в себе трендовые пастельные цвета, оригинальную форму и модный узор перепелиных яиц, что делает такой маникюр настоящим воплощением праздника.