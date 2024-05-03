Цветы и зайчики: идеи нежных дизайнов маникюра к Пасхе

Тематические дизайны маникюра – это большой простор для фантазии и воплощения самых ярких идей. Не стоит ограничивать себя в этом и на Пасху.

Какой дизайн для ногтей выбрать на нынешнюю Пасху, чтобы иметь стильный и милый вид, рассказываем далее.

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Пасхальные точечки

Одними из самых популярных пасхальных дизайнов нескольких последних лет являются покрытия, имитирующие точечки перепелиных яиц. Такой маникюр можно увидеть в различных вариациях, в частности в сочетании с красочным френчем.

Как выглядит такой дизайн: смотрите фото

Белый кролик

Этот минималистичный и нежный маникюр станет удачным дополнением к любому образу на Пасху, а также будет актуальным без привязки к празднику.

Дизайн с кроликом: смотрите фото

Морковная поляна

Такой маникюр с узором моркови и кроликов в пасхальном стиле является достаточно насыщенным и сочетает в себе, как праздничные символы, так и трендовый розовый оттенок, что точно не оставит ногти без внимания.

Розовый маникюр с морковью: смотрите фото

Микро цветы

Весенний бум неоновых пастельных тонов в сочетании с яркими ногтями, покрытыми микро цветами, делает этот маникюр действительно праздничным и на все сто весенним.

Микро цветы в маникюре: смотрите фото

Треснувший френч

Подобный дизайн является идеальным выбором на Пасху для любителей французского маникюра.

Как выглядит необычный френч: смотрите фото

Он сочетает в себе трендовые пастельные цвета, оригинальную форму и модный узор перепелиных яиц, что делает такой маникюр настоящим воплощением праздника.