Кожа станет, будто бархат: для чего нужен скребок гуаша и как правильно им пользоваться

Гуаша – это древняя техника массажа, которая прошла испытание временем. Еще сотни лет назад в китайской традиционной медицине начали использовать камень гуаша, чтобы ухаживать за кожей.

Такой скребок имеет множество преимуществ – от антивозрастного эффекта до снятия отеков и улучшения кровообращения. Эксперты рассказали, в чем преимущества использования гуаша и какой эффект имеет такой массаж.

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Что такое массаж гуаша и каковы его преимущества

Гуаша – это техника массажа, во время которой используют специальные камни. Эта техника, как отмечают эксперты, традиционной китайской медицины, которую использовали для лечения и улучшения состояния здоровья кожи и тела в целом. Сейчас массаж гуаша стал очень популярным для лифтинга.

Дерматологи отмечают, что массаж гуаша имеет много преимуществ, среди которых:

антивозрастной эффект (некоторые дерматологи убеждены, что массаж гуаша расслабляет мышцы лица и уменьшает появление морщин);

улучшение кровообращения (повторяющиеся движения улучшают кровоток);

увеличиваются выработки коллагена;

лимфодренажный эффект;

снимает напряжение;

уменьшает рубцы, которые появляются после прыщей;

уменьшает отечность.



Ролик и скребок, которые необходимы для массажа гуаша / Фото Freepik

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Специалисты говорят, что гуаша изготавливают из различных материалов: нефрит, розовый кварц, обсидиан, кварц, агат и других минералов. В то же время, минерал не столь важен, как правильная техника выполнения массажа.

Как делать массаж гуаша

Дерматологи и косметологи отметили, что перед началом массажа необходимо очистить лицо. После этого необходимо нанести масло или увлажняющий крем. После этого можно брать скребок или ролик и выполнять массаж гуаша.

Держать скребок гуаша необходимо большим пальцем держать с одной стороны, а четырьмя пальцами – с другой. Расположить его необходимо под приблизительным углом 15 градусов и медленно двигаться с легким нажимом к центру груди. После трех – семи таких повторений можно переходить к шее. Косметологи объясняют, что невозможно достичь эффекта, если в других зонах будет застой, поэтому массаж необходимо делать не только на лице, но и на шее и зоне груди.



Как делать массаж гуаша / Фото Freepik

От линии шеи плавными движениями можно переходить к челюсти – двигаться необходимо от челюсти к ушам, а затем – продолжать движение вверх к виску. Также гуашами можно пройтись и по надбровной линии. Повторять такие движения надо от 3 до 7 раз.

После массажа необходимо умыться теплой водой, а после – продолжить этапы ухода за кожей. Также необходимо помыть и скребок или ролик, которым делали массаж.

Важно во время массажа все выполнять легкими движениями. Если же слишком давить на кожу, то могут возникнуть синяки.