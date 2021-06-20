Будто сделанные из ниток: мастер боди-арта создает тату, похожие на нашивки

20 июня 2021 , 07:00
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Инстаграм Мина Зуми

Мастер боди-арта Мин Зуми из Австралии создает необычные татуировки, которые выглядят как настоящие объемные вышивки. Чтобы добиться такого эффекта, он тщательно прорисовывает отдельные линии и добавляет тени.

И хотя татуировка с вышивкой существует уже некоторое время, однако креативный Зуми похоже предоставил ей новый виток. По словам мастера, чтобы создать уникальный боди-арт, ему нужно точно спланировать эскиз, а его перенос на кожу требует максимальной концентрации.

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О татуировщике

  • Мин Зуми родом из Южной Кореи.
  • Еще с детства у него были решимость к рисованию и любовь к искусству.
  • Поступив в университет Пусана, он получил образование дизайнера.
  • Свою первую татуировку Мин сделал в 2015 году, когда ему было 18.
  • Он постепенно погрузился в культуру татуировок традиционного японского стиля.
  • Почувствовав определенную ограниченность в высказывании своих идей на строгих японских татуировках, Зуми начал разрабатывать боди-арт с 3D-вышивкой.

 

 

"Вышитые" тату

На его творчество сильно влияет популярная культура: мультфильмы, аниме-сериалы, видеоигры, фильмы и спорт. Он украшает тела своих клиентов Микки Маусом, моряком Папаем, Снупи, Винни Пухом и даже Гомером из "Симпсонов".

Патч похож на эмблему, которая показывает, кто такой человек, откуда он и что на самом деле любит,
– рассказывает мастер боди-арта.

Сложный дизайн и обработка мельчайших деталей, вплоть до последней "ниточки", – вот что делает эти татуировки особенными. Одна такая работа занимает у художника от трех до шести часов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Іванна Кутнів