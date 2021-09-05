Мать семи детей просто отлично выглядит в свои года: не поверите, сколько ей лет

Американка удивила людей своей внешностью. В свои 46 лет женщина выглядит очень молодо: сложно поверить, что у нее аж семеро детей!

В одном из недавних видео Джессика Энслоу сравнила себя со старшими дочерьми. Хотя у них 20 лет разницы, но они действительно выглядят как сестры. Старшей – 26 лет, а немного младшей скоро исполнится 19.

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Подписчики были поражены, насколько Джессика молодо выглядит. Почти каждый удивляется, как женщине удалось сохранить такую ​​красоту с годами:

Кажется, будто это три сестры.

Вы уверены, что вам 46 лет?

Как ты настолько молодо выглядишь?

Я уже писал ранее, что ты фантастически выглядишь на свой возраст.​

Джессика активно развивает собственный инстаграм, где делится моментами из своей жизни. Сейчас на нее подписаны почти 300 тысяч человек. Несколько ранее женщина опубликовала фото своей огромной семьи. Посмотрите, как выросли дети за 3 года!

Сколько у тебя детей? Сколько им лет? 2018 кажется для меня вчерашним днем, но удивительно, насколько все изменилось с тех пор. Теперь у меня четыре взрослых ребенка, и мои малыши тоже стали такими большими. Я чувствую себя очень счастливо, что мы живем достаточно близко друг от друга, поэтому можем видеться довольно легко! Но совместить наши графики так, чтобы мы были вместе в одно и то же время, почти невозможно, – описывает эту фотографию Джессика.

Дети Джессики / Фото інстаграм jessicaenslow

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Больше видео из жизни Джессики вы можете посмотреть в ее тиктоке jessicaenslow.