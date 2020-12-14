McDonald's открыл парикмахерскую, где делают только одну стрижку: фотофакт
Компания McDonald's открыла парикмахерскую в Швеции. В ней стригут под фирменный логотип бренда – букву "M".
Других видов стрижки в перечне услуг нет. Только длинная, раздвоенная челка, пишет Fox News.
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Эти прически были популярны в 90-х годах. Однако, запись в Стокгольме закончился за 2 часа после открытия парикмахерской. Кстати, делать стрижки в стиле прошлого века делает известный Адам Лукач.
Парикмахерская McDonald's в Стокгольме \ Фото McDonald's
Клиентам, которые сделали стрижку, гарантируют в подарок Биг Мак в тех ресторанах сети, где действует акция "золота М".
Мы заметили, что в Швеции часто встречаются люди с прической, которая напоминает логотип компании и нам пришло в голову, почему бы не сделать специальную акцию,
– объяснили решение в PR-службе.
Парикмахерская также провела уроки стрижки и укладки онлайн.
Легендарная прическа \ Фото McDonald's
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