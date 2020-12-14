Компания McDonald's открыла парикмахерскую в Швеции. В ней стригут под фирменный логотип бренда – букву "M".

Других видов стрижки в перечне услуг нет. Только длинная, раздвоенная челка, пишет Fox News.

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Эти прически были популярны в 90-х годах. Однако, запись в Стокгольме закончился за 2 часа после открытия парикмахерской. Кстати, делать стрижки в стиле прошлого века делает известный Адам Лукач.

Парикмахерская McDonald's в Стокгольме \ Фото McDonald's

Клиентам, которые сделали стрижку, гарантируют в подарок Биг Мак в тех ресторанах сети, где действует акция "золота М".

Мы заметили, что в Швеции часто встречаются люди с прической, которая напоминает логотип компании и нам пришло в голову, почему бы не сделать специальную акцию,

– объяснили решение в PR-службе.

Парикмахерская также провела уроки стрижки и укладки онлайн.



Легендарная прическа \ Фото McDonald's