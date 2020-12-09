Компания Pringles впервые за 20 лет добавила изменений в свой легендарный логотип чипсов – Мистера Принглса.

Талисман бренда теперь имеет черные усы, а еще получил острый галстук-бабочку и выразительные брови, сообщает компания.

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Мистер Пи теперь еще и проявляет эмоции. Например, в банке с волнистыми чипсами, он закрывает от удовольствия глаза, а в банке с острым вкусом – от слез.

Новые эмоции логотипа \ Фото telegraf

Обновленный дизайн бренда будет в новой линейке Scorchin от Pringles, которая поступит в онлайн-продажу в декабре. В соцсетях компания уже сменила оформление.

"Последнии два года мы посвятили исследованиям и дизайну, чтобы создать современный вид банок и стиль мистера Пи, отражающий смелый вкус чипсов Pringles", – говорит Гарет Магуайр, старший директор по маркетингу Pringles.