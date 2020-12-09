В Интернете можно найти изображения совершенно неожиданных вещей. А пользователи Reddit создали раздел, в котором делятся изображениями и видео вещей, идеально передают упорядоченность. Если вы перфекционист и любите порядок больше всего, то от этих изображений вы точно будете в восторге!

Когда мы говорим о фото для перфекционистов, то имеем в виду вещи, которые составляют идеальную картинку: на бутерброде кусочки сыра такого же размера и формы, как и хлеб; узоры на обоях идеально складываются в рисунок на стыках; коврик в ванной лежит точно параллельно линиям на полу; все чашки стоят в одну линию и повернуты ручками в одну сторону и тому подобное.

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Даже людям, далеким от порядка, приятно смотреть на такие фото. И именно такими изображениями делятся пользователи на сабреддите Perfect Fit.

Это сабреддит, в котором мы публикуем фото вещей, которые, на удивление, идеально подходят друг другу, – пишут в описании сообщества

И хотя такие вещи обычным людям часто могут показаться скучными, однако исследователь из Университета Пенсильвании Джессика Гал Майрик утверждает, что на перфеционистов это может действовать как своего рода успокоительное: в жизненном хаосе они находят частичку упорядоченности. К тому же, срабатывает эффект любопытства, ведь в обычной жизни такую ​​симметрию редко встретишь.

Life24 подобрали для вас лучшие снимки безупречных вещей из сабреддита Perfect Fit.

"Звезда подошла идеально!"

"Посмотрите, как мои энциклопедии идеально вписались в эту коробку"

"Я купил ящик для хранения подушек, думаю, для них это более чем достаточно"

"Отлично подошло"

"Просто посмотрите на эти ботинки"

"Мой омлет случайно подошел этой тарелке"

"Наконец, отель, в котором меня понимают"

"Моя голландская вафля на чашке"

"Бутылка содовой в перилах"

"Я" поймал "Лондонский Глаз, пока я плыл на лодке по Темзе"

"Эти яйца сегодня очень уравновешены"

"Моя подруга в этом углублении в скале"

"Я не был готов к этому"

"Кольцо моей жены внутри моего"

"Даже не знаю, подходит ли оно тут"

"Пазлы на 5000 деталей на моем обеденном столе. Угол к углу, край к краю"

"Как этот коврик выровнен четко по линиям в ванной"

"Ваша посылка уже в отделении"

"Я собирался купить новый стол ... Наверное, не сейчас"

"Дедушка так рад поделиться тем, что у него получился идеальный рисунок на шве"

"Такая жизнь с новорожденным ребенком"

"Мое недавнее открытие"

"Идеально выровнено"

"Посмотрите на эти машины"

"Ох, эти полки в магазине"