25 безупречных фото, от которых перфекционисты получат настоящее удовольствие
В Интернете можно найти изображения совершенно неожиданных вещей. А пользователи Reddit создали раздел, в котором делятся изображениями и видео вещей, идеально передают упорядоченность. Если вы перфекционист и любите порядок больше всего, то от этих изображений вы точно будете в восторге!
Когда мы говорим о фото для перфекционистов, то имеем в виду вещи, которые составляют идеальную картинку: на бутерброде кусочки сыра такого же размера и формы, как и хлеб; узоры на обоях идеально складываются в рисунок на стыках; коврик в ванной лежит точно параллельно линиям на полу; все чашки стоят в одну линию и повернуты ручками в одну сторону и тому подобное.
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Даже людям, далеким от порядка, приятно смотреть на такие фото. И именно такими изображениями делятся пользователи на сабреддите Perfect Fit.
Это сабреддит, в котором мы публикуем фото вещей, которые, на удивление, идеально подходят друг другу, – пишут в описании сообщества
И хотя такие вещи обычным людям часто могут показаться скучными, однако исследователь из Университета Пенсильвании Джессика Гал Майрик утверждает, что на перфеционистов это может действовать как своего рода успокоительное: в жизненном хаосе они находят частичку упорядоченности. К тому же, срабатывает эффект любопытства, ведь в обычной жизни такую симметрию редко встретишь.
Life24 подобрали для вас лучшие снимки безупречных вещей из сабреддита Perfect Fit.
"Звезда подошла идеально!"
"Посмотрите, как мои энциклопедии идеально вписались в эту коробку"
"Я купил ящик для хранения подушек, думаю, для них это более чем достаточно"
"Отлично подошло"
"Просто посмотрите на эти ботинки"
"Мой омлет случайно подошел этой тарелке"
"Наконец, отель, в котором меня понимают"
"Моя голландская вафля на чашке"
"Бутылка содовой в перилах"
"Я" поймал "Лондонский Глаз, пока я плыл на лодке по Темзе"
"Эти яйца сегодня очень уравновешены"
"Моя подруга в этом углублении в скале"
"Я не был готов к этому"
"Кольцо моей жены внутри моего"
"Даже не знаю, подходит ли оно тут"
"Пазлы на 5000 деталей на моем обеденном столе. Угол к углу, край к краю"
"Как этот коврик выровнен четко по линиям в ванной"
"Ваша посылка уже в отделении"
"Я собирался купить новый стол ... Наверное, не сейчас"
"Дедушка так рад поделиться тем, что у него получился идеальный рисунок на шве"
"Такая жизнь с новорожденным ребенком"
"Мое недавнее открытие"
"Идеально выровнено"
"Посмотрите на эти машины"
"Ох, эти полки в магазине"
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