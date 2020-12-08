Если вам нужен наряд на выпускной, а затем – на свидание, потом – на встречу с подругами, а еще – на Новый год, вы можете надеть одно и то же платье. Не верите? А нигерийская дизайнер Ойинда Акинфенва создает именно такие платья на все случаи жизни.

Каждое ее платье можно стилизовать в несколько различных способов под конкретное событие, ваш личный стиль или даже даже под ваше настроение, рассказывают в boredpanda.

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Девушка научилась шить сама, потому что хотела иметь в своем гардеробе больше разнообразных платьев. Однако со временем поняла, что может создавать вещи и для других. Идея платья-трансформера пришла ей в голову, когда к ней стали обращаться люди, которые не любят носить узкие платья.

Я подумала, а вдруг людям, которые любят носить свободные платья, предложить что-то более приталенное? Поэтому я решила добавить еще одну юбку, чтобы предложить им больше вариантов. Так и началась моя история по изготовлению подобных платьев, – говорит Ойинда

Фото инстаграм-страница @just_oyinda

Многие люди поддержали девушку, и она создала собственный бренд под названием Janore, который специализируется на пошиве многофункциональных платьев. В инстаграме страница ее бренда имеет уже более 11 тысячи подписчиков.

Фото инстаграм-страница @just_oyinda

Вдохновение Ойинда черпает из изображений в интернете, где ищет дизайны разных платьев. Она уже планирует расширять свой ассортимент.

Я не могу дождаться, когда смогу расширить свой бренд. Это произойдет очень скоро. Я хочу сделать свою одежду еще лучше, чтобы она действительно соответствовала потребностям каждого.

Фото инстаграм-страница @just_oyinda

Возможно, такая одежда – это первый шаг к минимализму и сознательному потреблению, когда вам для всех возможных событий нужно будет иметь в гардеробе всего несколько платьев.

Фото инстаграм-страница @just_oyinda