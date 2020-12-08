Якщо вам потрібне вбрання на випускний, а потім – на побачення, згодом – на зустріч з подругами, а ще – на Новий рік, ви можете одягнути одну й ту ж сукню. Не вірите? А нігерійська дизайнерка Ойінда Акінфенва створює саме такі сукні на усі випадки життя

Кожну її сукню можна стилізувати у кілька різних способів під конкретну подію, ваш особистий стиль чи навіть навіть під ваш настрій, розповідають у boredpanda.

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Дівчина навчилась шити сама, бо хотіла мати у своєму гардеробі більше різноманітних суконь. Проте згодом зрозуміла, що може створювати речі й для інших. Ідея сукні-трансформера спала їй на думку, коли до неї почали звертатись люди, які не люблять носити вузькі сукні.

Я подумала, а що як людям, які люблять носити вільні сукні, запропонувати щось більш приталене? Тому я вирішила додати ще одну спідницю, щоб дати їм більше варіантів. Так і розпочалась моя історія з виготовлення подібних суконь, – говорить Ойінда

Фото інстаграм-сторінка @just_oyinda

Багато людей підтримали дівчину, і вона створила вланий бренд під назвою Janore, який спеціалізується на пошитті багатофункціональних суконь. В інстаграмі сторінка її бренду має вже більше 11 тисячі підписників.

Фото інстаграм-сторінка @just_oyinda

Натхнення Ойінда черпає із зображень в інтернеті, де шукає дизайни різних суконь. Вона вже планує розширювати свій асортимент.

Я не можу дочекатись, коли зможу розширити свій бренд. Це станеться дуже скоро. Я хочу зробити свій одяг ще кращим, аби він дійсно відповідав потребам кожного.

Фото інстаграм-сторінка @just_oyinda

Можливо, такий одяг – це перший крок до мінімалізму та свідомого споживання, коли вам для усіх можливих подій потрібно буде мати в гардеробі всього кілька суконь.

Фото інстаграм-сторінка @just_oyinda