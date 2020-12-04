Майк та Даніель мають незвичайну традицію: щороку вони відправляють родичам жартівливі листівки, на яких розігрують сцени за словами відомих усім різдвяних пісень.

Ця ідея виникла у них 7 років тому, коли вони чекали свого первістка, розповідають boredpanda. Відтоді вони перетворили це на справжню сімейну традицію, а їх родичі з нетерпінням очікують різдвяних свят, щоб отримати нову оригінальну листівку.

У мене трохи дивне почуття гумору, і я просто хотіла зробити щось смішне, щоб надіслати родині та друзям. Тоді я й придумала першу листівку! – зізнається Даніель.

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"I'm Dreaming of a White (Trash) Christmas" – 2013

Перше жартівливе фото вони зробили, коли Даніель була вперше вагітна/ Фото SillyPicklez

Пара кожного року обирає класичну різдвяну пісню та думає над тим, яку шалену сцену вони можуть придумати під назву або слова цієї пісні.

"Our Finest Gifts We Bring, Pa Rum Bum Bum Bum" – 2014

У цій сімейній традиції бере участь навіть їх маленький син/ Фото SillyPicklez

Створення таких фото – цілий творчий процес. Їх ніхто не фотографує, а світлини доводиться робити на камеру зі штативом. Після цього Даніель робить колаж у фотошопі з 2-3 фото та додає різноманітні ефекти та предмети, як-от клейка стрічка на обличчі у малюка.

"Silent Night" – 2015

На цьому фото Даніель вагітна вдруге / Фото SillyPicklez

"O! Christmas Tree" – 2016

На сімейних фото все більше дійових осіб!/ Фото SillyPicklez

"Baby, It’s Cold Outside" – 2017

Фото SillyPicklez

Зазвичай пара відправляє ці листівки близько 50 людям – усім друзям та родичам, зберігають усі фотокартки та показують потім своїм гостям.

"Mele Kalikimaka" – 2018

Фото SillyPicklez

"Rocking Around the Christmas Tree" – 2019

Фото SillyPicklez

"I'll Be Home for Christmas" – 2020

Фото SillyPicklez